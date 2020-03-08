Все по домам: как коронавирус повлияет на работу

В мире продолжается распространение опасного коронавируса COVID-2019, Всемирная организация здравоохранения уже признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

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При этом в опасности не только здоровье людей, но и мировая экономика, для которой новоявленная инфекция постепенно становится новым «черным лебедем». Только в России убытки дальневосточного бизнеса, промышленности, ретейла, туриндустрии, продовольственного рынка и прочих отраслей могут привести, по мнению экспертов, к экономическим потерям за первый квартал до 0,3% ВВП.

И если повлиять на сокращение международного товарооборота и турпотоков весьма непросто, гарантировать стабильную работу большинства компаний даже при угрозе карантина современные технологии все же позволяют, рассказывает «Газете.Ru» генеральный директор компании «Облакотека» Максим Захаренко.

Тем не менее, стоит готовиться заранее, чтобы IT-сервисы, обеспечивающие удаленную работу, были готовы к внезапной нагрузке.

Уже сейчас из-за вспышки заболевания и резко возросшего количества одномоментно активных пользователей появляются новости о неполадках в работе то одного, то другого популярного приложения. Сбои были замечены в работе платформы Dingtalk, разработанной в компании Alibaba. Сотрудники компании Baidu не смогли воспользоваться VPN-соединением. Ошибки функционирования возникли и у бизнес-мессенджера WeChat for Business, а пользователи сервисов WeLink и TikTok жаловались на нестабильную работу приложений.

Российским предпринимателям тоже пора задуматься, так как программа профилактики коронавируса в ближайшее время может включить в себя рекомендации перейти на удаленную работу. Одним из решений для этой сферы является Digital Workspace [рус. «цифровое рабочее пространство»]. Это совокупность технологий, предназначенных для организации цифрового рабочего пространства сотрудника, пояснил «Газете.Ru» архитектор бизнес-решений VMware в России и СНГ Артем Гениев.

Основная задача Digital Workspace — создание цифровой среды, которая была бы, с одной стороны, простой и удобной в использовании (по аналогии с теми цифровыми инструментами, которыми люди пользуются в повседневной жизни, не связанной с работой), а с другой стороны — обеспечивала конфиденциальность данных в соответствии с корпоративными правилами и политиками.

Основной функционал решения — безопасная доставка приложений, файлов и рабочих столов на любые конечные устройства.

«Digital Workspace создает условия, при которых сотрудник предприятия получает необходимые для работы инструменты быстро, на любом устройстве и в любом месте. Наши исследования показывают, что компании, активно инвестирующие в цифровой опыт сотрудников, чаще остальных являются лидером в своей отрасли (23%), успешнее развивают бизнес (60%) и демонстрируют лучшие показатели удовлетворенности сотрудников — т.н. Employee Net Promoter Score, eNPS (41%). Продолжительность рабочего дня сотрудников компаний, успешно внедривших Digital Workspace, может как увеличится, так и сократиться. Но главное не в этом, а в том насколько более продуктивным становится этот рабочий день и насколько удовлетворены сотрудники взаимодействием с информационными системами предприятия и своими коллегами», — прокомментировал Артем Гениев.

Согласно исследованию компании VMware, 70% сотрудников российских компаний отметили, что возможность использовать широкий круг цифровых инструментов в работе влияет на конечное решение о трудоустройстве и дальнейшую лояльность к компании. Только 44% опрошенных сотрудников из неэффективных или стагнирующих компаний на российском рынке отметили, что у них есть возможность использовать личные устройства для решения рабочих вопросов, в то время как в компаниях с высокими темпами роста этот показатель почти в два раза выше — 83,3%.

По данным VMware, повсеместный доступ к необходимым инструментам с удобного для сотрудника устройства в среднем повышает продуктивность на 45%.

«Представим, что произойдет с бизнесом при объявлении городского карантина — закроются образовательные учреждения, музеи, театры, выставочные залы, кинотеатры, стадионы, спортивные площадки, ярмарки и рынки. Городские службы переведут на обслуживание на дому, а предпринимателям придется срочно перестраиваться под новые жесткие условия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения вируса. Конечно, при таком раскладе компаниям, которые живут в традиционной модели ИТ, то есть чьи ресурсы размещены прямо в офисах, придется непросто, если не взяться за подготовку в ближайшее время. При этом необязательно переводить бизнес-процессы в новые SaaS-сервисы [англ. software as a service — программное обеспечение как услуга], достаточно переехать в облако «как есть» с полным сохранением всех программ», — пояснил Максим Захаренко.

Такой облачный сервис называется IaaS [инфраструктура как сервис] и представляет собой аналог серверов в собственной аппаратной.

Соответственно, на эти виртуальные серверы и устанавливается то же самое ПО, которым пользуется компания, и организуется так называемый терминальный доступ.

На практике это означает, что сотрудники могут пользоваться точно таким же рабочим столом, как и в их офисе, с теми же программами, сетевыми папками и прочими ресурсами, но при этом из места, безопасного как для здоровья, так и для корпоративных данных — в пользу облака «говорят» и последние версии ПО, и средства защиты, недоступные в офисе, и круглосуточная поддержка, и доступность из любого удобного места, рассказал глава «Облакотеки». При этом при окончании «сезона простуд» может быть проведена обратная миграция, а можно и оставить ИТ-ресурсы в облаке, где, как правило, и удобнее, и надежнее.

«Резюмируя, скажу, что «подготовку аэродрома» стоит начать заранее, закладывая хотя бы неделю-две в зависимости от объема данных и набора используемых систем. Если события будут развиваться стремительно, то заниматься ИТ-миграцией и переорганизацией работы будет уже поздно», — отметил собеседник «Газеты.Ru».