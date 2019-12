Провал Секретной службы: журналисты вычислили маршрут Трампа

Издание The New York Times в рамках своего The Times Privacy Project проанализировало данные за 2016 и 2017 годы более чем 50 миллиардов PING-сообщений от 12 миллионов телефонов в формате случайной выборки и всего за несколько минут — с помощью общедоступной информации — деанонимизировало информацию о местонахождении президента США Дональда Трампа.

Реклама

«На экране появилась одна точка, показывающая точное местонахождение кого-то из окружения президента Трампа в 7:10 утра. Она находилась в течение часа на территории президентской резиденции Mar-a-Lago в городке Палм-Бич штата Флорида, где останавливался президент», — говорится в материале газеты.

Затем «точка» отправилась в Национальный гольф-клуб Трампа в городке Юпитер – там глава Белого дома играл с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Подробная карта перемещений – с точностью до нескольких метров — президентского окружения была записана смартфоном, который принадлежал агенту Секретной службы, адрес чьего личного дома также был четко идентифицирован в данных.

Более того – журналисты исключительно на основе открытых данных узнали имя этого человека, а также имя его супруги и некоторые другие детали, касающиеся семьи. Секретная служба отказалась комментировать эти выводы или просто описать свою политику в отношении данных о местонахождении.

«Военные и разведчики уже давно обеспокоены тем, что их движения могут быть раскрыты; теперь каждый ход записан.

Как заявил высокопоставленный чиновник министерства обороны, даже Пентагон сказал сотрудникам готовиться к тому, что их конфиденциальность будет нарушена», — утверждается в заметке.

Чуть ранее два сенатора США потребовали от Facebook уважать желание тех пользователей соцсети, которые не хотят предоставлять компании данные о своем местоположении.

В письме, направленном сенаторами США Джошом Хоули и Крисом Кунсом во вторник, говорится о том, что глава Facebook Марк Цукерберг должен ответить на вопросы относительного того, как компания собирает данные о местоположении при помощи новых ОС для Apple и Android.

Google и Apple обновили свои операционные системы в этом году, чтобы предоставить пользователям больше возможностей по контролю, в результате которых приложения могут получать данные о местоположении владельцев устройств.

Предвидя эти нововведения, Facebook разместил в своем блоге в сентябре информацию, объясняющую, что даже если пользователи отключают функцию геолокации для приложения Facebook, то соцсеть все равно может определять местоположение пользователей благодаря чек-инам и подключению к интернету.

Что касается России, то несколько дней назад депутат Государственной думы от партии ЛДПР Борис Чернышов отправил на имя руководителя Роскомнадзора Александра Жарова предложение о том, что все российские SIM-карты должны быть подвергнуты инвентаризации.

Чернышов выдвинул три инициативы. Первая — запуск платформы-агрегатора для физических и юридических лиц, позволяющей проверить, какие мобильные номера зарегистрированы на индивида или компанию.

Вторая — всероссийская перепись SIM-карт населения, чтобы выявить уже нефункционирующие номера. Кроме того, депутат хочет усилить надзор за оборотом серых «симок» в даркнете.

По словам Чернышова, необходимость этих действий обусловлена тем, что злоумышленники пользуются личными данными законопослушных граждан, регистрируют на них телефонные номера, которые впоследствии используются в преступных схемах. Из-за этого невиновные люди могут стать фигурантами уголовных дел.

При этом депутат намерен привлечь к переписи и контролю за SIM-картами крупнейших сотовых операторов. Участники «Большой четверки» поддержали инициативу по борьбе с серыми «симками», но подчеркнули, что это потребует финансовых затрат со стороны провайдеров мобильной связи.

«Мы принимаем ряд мер для борьбы с этим явлением, в первую очередь через изменение наших договоров с дилерами, где предусмотрены штрафные санкции за факт выявления серых сим-карт», — заявила пресс-секретарь «Билайн» Анна Айбашева, отметив, что создание единой платформы потребует денежных средств, не предусмотренных бюджетом компании.

В начале нынешнего месяца сенатор США Чак Шумер в своем Twitter-аккаунте заявил, что российские мобильные приложения, в том числе популярный сервис FaceApp, несут в себе возможную шпионскую угрозу.

«Предупреждение для вашей семьи и друзей. В этом году, когда миллионы скачивали FaceApp, я попросил ФБР проверить его на безопасность. Вот, получил ответ. Мне сказали, что любое приложение или сервис из России, как FaceApp, являются потенциальной контрразведывательной угрозой», — поделился Шумер со своими фолловерами, прикрепив копию письма из ФБР.

«ФБР рассматривает любое мобильное приложение или аналогичный продукт, разработанный в России, такой как FaceApp, как потенциальную контрразведывательную угрозу. Российские разведывательные службы имеют мощные возможности для киберэксплуатации ...

ФСБ России может удаленно получать доступ ко всей переписке и серверам в российских сетях, не обращаясь к интернет-провайдерам», — говорится в письме Федерального бюро расследований США.

В марта нынешнего года депутаты Госдумы приняли законопроект, запрещающий военнослужащим пользоваться смартфонами и планшетами во время выполнения должностных обязанностей.

Во многих странах существуют законы, ограничивающие военных в использовании мобильных устройств с доступом в интернет. Так, в США военнослужащий, если он распространяет в соцсетях сведения, имеющие секретный характер, рискует попасть под трибунал.

При этом разнообразные скандалы, связанные с утечкой информации, случаются достаточно часто. Так, ранее пользователи соцсетей обнаружили маршруты пробежек американских военных на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо (Сомали), площадку размещения ЗРК Patriot в Йемене и другие секретные сведения.

В свое время довольно громкой историей стал скандал вокруг использования фитнес-трекеров американскими военными. При этом командование США преимущественно использует телефоны с защитой от возможного взлома.