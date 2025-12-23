В Турции пропал с радаров самолет с начальником генштаба Ливии

NTV: частный самолет с главой генштаба Ливии пропал с экранов радаров в Турции

После вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога с радаров пропал частный самолет, на борту которого находится начальник генштаба Ливии. Об этом сообщил телеканал NTV.

«Связь с частным самолетом типа Falcon Air была потеряна вскоре после взлета. Воздушное пространство Анкары закрыто для полетов», — говорится в материале.

В июле пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку. В результате инцидента никто не выжил. Среди возможных причин крушения — человеческий фактор и техническая неисправность. Кроме того, в день трагедии в Тынде была низкая облачность и дождь. Самолет называют исправным, однако на момент авиакатастрофы ему было почти 50 лет.

По факту авиакатастрофы СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о произошедшем.

Ранее в Австралии пилот пропал без вести после крушения самолета.