Вырвавшийся из-под земли кипяток обварил двоих детей в Воронеже

«АиФ»: в Воронеже вырвавшийся из-под земли кипяток обварил двоих детей
Евгений Биятов/РИА Новости

В Воронеже двое детей обварились из-за кипятка, вырвавшегося из-под земли. Об этом сообщает vrn.aif.ru.

Инцидент произошел 19 декабря на улице Путилина. Горячая вода начала вырываться из-под земли из-за повреждения трубопровода. Специалисты оперативно устранили оперативную аварию, однако из-за горячей воды пострадали двое детей.

Оба ребенка получили ожоги — один госпитализирован в ожоговое отделение больницы, его состояние оценивается как средней степени тяжести с положительной динамикой. Второму малолетнему назначили амбулаторное лечение.

Ранее в Петербурге под землю провалились несколько машин из-за прорыва трубы.

