Назван неочевидный признак заболеваний кишечника

Gastroenterology: в начале заболеваний кишечника микробиом резко меняется
Shutterstock

У пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) уже в самом начале болезни происходят выраженные изменения в составе кишечной микрофлоры. К такому выводу пришла международная группа ученых, объединившая данные более чем 1,7 тыс. детей и взрослых из 11 стран. Работа опубликована в журнале Gastroenterology.

Впервые ученые проанализировали «сырые» микробиомные данные сразу из нескольких независимых исследований, сосредоточившись на пациентах с впервые диагностированной болезнью Крона и язвенным колитом — до начала какого-либо лечения.

Анализ показал, что на старте заболевания в кишечнике резко снижается количество полезных анаэробных бактерий, участвующих в переваривании сложных углеводов и обладающих противовоспалительным эффектом. Одновременно возрастает доля бактерий, устойчивых к кислороду, многие из которых в норме обитают в полости рта и затем «мигрируют» в кишечник.

По словам одного из руководителей работы, гастроэнтеролога Питера Риммера, ранее подобные сдвиги лишь предполагались, однако именно это исследование впервые продемонстрировало их столь отчетливо и сразу в международном масштабе.

Полученные данные поддерживают так называемую «кислородную гипотезу», согласно которой повышение уровня кислорода в тканях кишечника нарушает баланс микробиоты и способствует развитию воспаления. Ученые также обратили внимание на появление в кишечнике бактерий родов Granulicatella и Haemophilus, которые обычно не характерны для этой среды и могут стать новыми мишенями для терапии.

Авторы подчеркнули, что микробиомные изменения различались у детей и взрослых, а также зависели от региона проживания, что говорит о необходимости глобальных баз данных и единых стандартов анализа. По мнению исследователей, выявленные закономерности в перспективе могут лечь в основу более ранней диагностики ВЗК и разработки новых подходов к лечению — в том числе немедикаментозных, направленных на коррекцию микробиома.

Ранее стало известно, почему женщины страдают проблемами с кишечником чаще мужчин.

