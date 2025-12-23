На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Буш-младший заявлял Путину, что Россия является частью Запада

NSA: Буш-младший говорил Путину, что считал РФ не врагом Запада
true
true
true
close
Itsuo Inouye/AP

Глава американской администрации Джордж Буш - младший заявлял в 2001 году, что Россия является частью Запада, а не его врагом. Об этом следует из рассекреченных протоколов, опубликованных National Security Archive.

«Россия — часть Запада, а не его враг», — сказал Буш Путину во время их встречи в Словении.

Американский лидер утверждал, что интересы России связаны с интересами стран Запада. Он также был уверен, что через 50 лет «большой проблемой может стать Китай».

Буш-младший тогда назвал встречу с Путиным самой важной встречей в рамках его поездки.

Весной бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм предположил, какой будет граница между Россией и Североатлантическим альянсом. Он отметил, что Украина не вступит в НАТО в ближайшее время точно, однако этого и вовсе может не произойти. В целом он уверен, Россия и НАТО смогут прийти к соглашению по вопросу определения расширения альянса.

Ранее экс-помощник Буша Грэм предложил контроль перемирия на Украине без миротворцев.

