Обвиняемая в педофилии учительница из Петербурга назвала растление мальчиков шуткой

78.ru: появились детали переписки обвиняемой в педофилии учительницы с детьми
Shutterstock

Петербургская учительница, обвиняемая в педофилии, вела откровенную переписку с детьми. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

В распоряжении телеканала оказалась переписка, из которой следует, что педагог вела со школьниками диалоги откровенного характера. На одном из видео, которое девушка отправила мальчику, она обсуждала его половой орган.

Предварительно, по переписке становится ясно, что она вступала в половой контакт с двумя школьниками, которые позже и заявили о связи с ней. Один из мальчиков назвал педагога «женой».

При этом инициатором общения была именно учительница. Женщина настаивала на том, чтобы ее отношения с детьми оставались в секрете. Сама же обвиняемая утверждает, что ее переписка с мальчиками носила шуточный характер.

Все случилось 15 апреля, 26 апреля и 25 июля текущего года дома у педагога. Предварительно, учительница совершила действия сексуального характера в отношении двух 12-летних мальчиков. Педагога задержали 16 декабря, а 18 декабря ей предъявили обвинение по пункту «б» части 5 статьи 132 УК РФ. Женщина не признала свою вину.

Ранее стало известно, что учительница из Петербурга совратила школьника на неформальной встрече у нее дома.

