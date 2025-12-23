На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европарламенте заявили, что Запад сознательно шел на конфликт с Россией

Депутат ЕП Шуленбург: Запад знал, что расширение НАТО обернется конфликтом
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Запад допускал, что расширение НАТО на Восток приведет к военному конфликту, однако рассчитывал, что Россия его проиграет. Об этом заявил немецкий депутат Европарламента (ЕП) Михаэль фон дер Шуленбург в интервью газете Berliner Zeitung.

«Это была игра с огнём – игра с войной. Для России дальнейшее продвижение НАТО к границам Украины представляло собой экзистенциальную угрозу её безопасности, и все западные чиновники, принимающие решения, осознавали это. Запад сознательно допускал возможность того, что такое развитие событий может привести к военному конфликту. Однако предполагалось, что Россия его проиграет», – подчеркнул он.

По словам депутата, проигрыша России не случилось, и это теперь «должно тревожить европейских политиков». Сейчас лидеры ЕС должны «принять реальность» и «тот факт, что Украина и НАТО проиграли», отметил он. Однако вместо этого еврочиновники пытаются убедить общественность, что конфликт на Украине «не имеет отношения к расширению НАТО». По мнению Шуленбурга, это неправда, ведь для России продвижение альянса на Восток «означает расширение западного господства» и угрозу военных интервенций.

Он также добавил, что по итогам конфликта Украину не примут в НАТО и не дадут ей гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей альянса.

На саммите в Берлине 15 декабря ЕС и США согласовали гарантии безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО. The Telegraph писал, что по этим гарантиям американских военных не будет на территории Украины, однако Вашингтон сможет применять истребители F-16 и ракеты Tomahawk для «нанесения ответных ударов» в случае, если Москва нарушит мир.

Ранее министр обороны Германии опроверг возможность конфликта НАТО и России.

