На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области при атаке ВСУ пострадал частный дом

Губернатор Хинштейн: частный дом пострадал в ходе атаки ВСУ на Рыльск
true
true
true
close
Inna Varenytsia/Reuters

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльск в Курской области пострадал частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Повреждена крыша, окна и автомобиль. К счастью, пострадавших нет. С утра будет проведен детальный осмотр повреждений», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что дом пострадал в результате атаки украинского беспилотника. По словам губернатора, власти Курской области помогут собственнику с восстановлением жилища.

20 декабря Хинштейн сообщил, что беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курской области. Чиновник уточнил, что после налета дрона без электроснабжения остались около 5 тыс. жителей Курского района.

14 декабря ВСУ атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Глушковском районе Курской области, в результате чего была ранена женщина. По словам главы региона, медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в Курскую областную больницу.

Ранее эксперт раскрыл, как ВСУ могут «подложить свинью» России под Новый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами