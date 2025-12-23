Губернатор Хинштейн: частный дом пострадал в ходе атаки ВСУ на Рыльск

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Рыльск в Курской области пострадал частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Повреждена крыша, окна и автомобиль. К счастью, пострадавших нет. С утра будет проведен детальный осмотр повреждений», — написал глава региона.

Хинштейн добавил, что дом пострадал в результате атаки украинского беспилотника. По словам губернатора, власти Курской области помогут собственнику с восстановлением жилища.

20 декабря Хинштейн сообщил, что беспилотник атаковал объект энергетической инфраструктуры в Курской области. Чиновник уточнил, что после налета дрона без электроснабжения остались около 5 тыс. жителей Курского района.

14 декабря ВСУ атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Глушковском районе Курской области, в результате чего была ранена женщина. По словам главы региона, медики оказали пострадавшей первую помощь и доставили ее в Курскую областную больницу.

