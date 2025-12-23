Небо Анкары закрыли 

Cвязь с самолетом, вылетевшим из Анкары, на борту которого находится начальник генштаба Ливии потеряна, воздушное пространство над турецкой столицей закрыто для полетов. Об этом сообщает NTV.

«Воздушное пространство в Анкаре закрыли для полетов», — говорится в публикации.

По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, по состоянию на 20:52 мск, была потеряна связь с бизнес-джетом Falcon 50, который вылетел из аэропорта столицы республики в 20:10.

В публикации отмечается, что сообщение об экстренной посадке было получено от экипажа самолета в районе Хаймана, после чего с бортом была потеряна связь. На воздушном судне находятся пять пассажиров.

До этого сообщалось, что после вылета из международного аэропорта Анкары Эсенбога с радаров пропал частный самолет, на борту которого находится начальник генштаба Ливии.

В июле пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку. В результате инцидента никто не выжил.

Ранее в Австралии пилот пропал без вести после крушения самолета.