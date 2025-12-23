На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянину, 50 лет назад потерявшему зрение на рабочем месте, выплатили 61 тысячу рублей

Жителю Бурятии заплатили компенсацию за травму, полученную на работе 50 лет назад
Shutterstock/FOTODOM

В Бурятии мужчина получил компенсацию за производственную травму, полученную в 1974 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокуратура Бичурского района Бурятии обратилась в суд, чтобы добиться справедливости для местного жителя, который полвека назад частично потерял зрение.

В сентябре 1974 года, когда он работал в одном из колхозов Саратовской области, металлический осколок угодил ему в левый глаз. Рабочему потребовалось длительное стационарное лечение. В результате мужчина получил 3 группу инвалидности в связи с утратой 50% трудоспособности.

В советское время гражданину, ослепшему на один глаз, государство не стало выплачивать компенсацию, отказавшись признать травму производственной. Социальный фонд России также сопротивлялся и пытался оспорить решение, вынесенное в пользу пострадавшего судом первой инстанции.

После рассмотрения дела в апелляционной и кассационной инстанциях мужчина все же получил единовременную выплату в размере 61,9 тыс. рублей. Кроме того, ему будут выплачивать ежемесячно по 6000 рублей.

Ранее турист отсудил у отеля почти 2 млн рублей из-за неудачной шутки аниматора.

