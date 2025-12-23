Россиянину, 50 лет назад потерявшему зрение на рабочем месте, выплатили 61 тысячу рублей

Жителю Бурятии заплатили компенсацию за травму, полученную на работе 50 лет назад

В Бурятии мужчина получил компенсацию за производственную травму, полученную в 1974 году. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Прокуратура Бичурского района Бурятии обратилась в суд, чтобы добиться справедливости для местного жителя, который полвека назад частично потерял зрение.

В сентябре 1974 года, когда он работал в одном из колхозов Саратовской области, металлический осколок угодил ему в левый глаз. Рабочему потребовалось длительное стационарное лечение. В результате мужчина получил 3 группу инвалидности в связи с утратой 50% трудоспособности.

В советское время гражданину, ослепшему на один глаз, государство не стало выплачивать компенсацию, отказавшись признать травму производственной. Социальный фонд России также сопротивлялся и пытался оспорить решение, вынесенное в пользу пострадавшего судом первой инстанции.

После рассмотрения дела в апелляционной и кассационной инстанциях мужчина все же получил единовременную выплату в размере 61,9 тыс. рублей. Кроме того, ему будут выплачивать ежемесячно по 6000 рублей.

