Екатеринбурженке грозит реальный срок за написанные ею эротические фанфики

Жительницу Екатеринбурга будут судить за тексты об ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-отношениях. Об этом сообщает kp.ru.

Фотограф Александра З. оказалась на скамье подсудимых по двум эпизодам ч. 3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с использованием сети «Интернет»).

35-летняя екатеринбурженка стала фигуранткой уголовного дела в мае 2025 года после того, как неизвестный написал на нее донос. Повод — два фанфика об однополых отношениях, написанные Александрой еще в 2022 году.

Затем силовики провели у нее обыск и обратили внимание на книги, в которых эксперты также увидели «признаки порнографического содержания».

Дело уже поступило в суд, однако процесс пройдет в закрытом режиме. Сама подсудимая не комментирует предъявленные обвинения, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее женщина нашла на ноутбуке мужа детскую порнографию и сама попала под суд.