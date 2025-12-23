В аэропорту Анкары опровергли информации о закрытии воздушной гавани

Международный аэропорт Анкары продолжает принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Аэропорт работает, только что прибыл рейс из Багдада, отправлен рейс в Баку, на подлете несколько самолетов местных маршрутов», — сообщил источник.

До этого в СМИ появлялись сообщения, что аэропорт временно прекратил работу из-за самолета, пропавшего с радара.

На борту самолета Falcon 50 находились пять человек. Сообщается, что на борту находился начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад. Очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре на фоне сообщений о потере связи с самолетом начальника генштаба Ливии.

В июле пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку. В результате инцидента никто не выжил.

Ранее летевший из Египта в Россию самолет экстренно сел в Турции.