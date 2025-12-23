Рыбаки остались на 37-градусном морозе из-за внезапной блокировки дверей у машины

В ХМАО рыбаки провели на морозе три часа из-за внезапной поломки Lada Vesta

В ХМАО рыбаки провели несколько часов на 37-градусном морозе после внезапной блокировки дверей у Lada Vesta. Об этом владелец автомобиля рассказал в группе «Типичный Нижневартовск [ТН]» во «ВКонтакте».

Друзья отправились за город на подледную рыбалку и, прибыв на место, оставили поблизости автомобиль с включенным автозапуском. Позже они вернулись к машине, но попасть в салон не смогли, так как автомобиль сам заблокировал двери.

«Товарищ спрашивает: «А дверь не заблокируется?» Я говорю: «Ни разу такого не было!» И в эту же секунду блокируется дверь. Мы остались на морозе и не понимали, что делать», — рассказал владелец авто.

Рыбаки связались с друзьями, которые добрались к месту рыбалки спустя три часа и помогли вскрыть автомобиль.

Ранее во Владимирской области женщина попала в ДТП из-за отказа руля у Lada Vesta во время поездки.