На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Рыбаки остались на 37-градусном морозе из-за внезапной блокировки дверей у машины

В ХМАО рыбаки провели на морозе три часа из-за внезапной поломки Lada Vesta
true
true
true

В ХМАО рыбаки провели несколько часов на 37-градусном морозе после внезапной блокировки дверей у Lada Vesta. Об этом владелец автомобиля рассказал в группе «Типичный Нижневартовск [ТН]» во «ВКонтакте».

Друзья отправились за город на подледную рыбалку и, прибыв на место, оставили поблизости автомобиль с включенным автозапуском. Позже они вернулись к машине, но попасть в салон не смогли, так как автомобиль сам заблокировал двери.

«Товарищ спрашивает: «А дверь не заблокируется?» Я говорю: «Ни разу такого не было!» И в эту же секунду блокируется дверь. Мы остались на морозе и не понимали, что делать», — рассказал владелец авто.

Рыбаки связались с друзьями, которые добрались к месту рыбалки спустя три часа и помогли вскрыть автомобиль.

Ранее во Владимирской области женщина попала в ДТП из-за отказа руля у Lada Vesta во время поездки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами