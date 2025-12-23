В Анкаре разбился самолет с главой генштаба Ливии

МВД Турции: на борту разбившегося у Анкары самолета находились 5 человек

Самолет Falcon 50, связь с которым была потеряна после вылета из аэропорта Анкары, потерпел крушение. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в социальной сети X.

«Сегодня вечером в 20:10 по местному времени (совпадает с московским. — «Газета.Ru») из аэропорта Эсенбога в Анкаре вылетел самолет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ, направлявшийся в Триполи. На его борту находились пять человек, в том числе начальник генштаба ливийской армии Мухаммед аль-Хаддад», — написал министр.

Ерликая добавил, что от экипажа самолета поступило сообщение о вынужденной посадке в районе Хаймана. По его словам, после этого связь с судном установить не удалось.

По информации телеканала NTV, причиной крушения, предварительно, стала техническая неисправность. Агентство IHA сообщило, что в районе Хаймана произошел сильный взрыв.

О потере самолета, на борту которого находился глава генштаба Ливии, с радаров, сообщил телеканал NTV. По его данным, связь с воздушным судном пропала вскоре после взлета. Воздушное пространство над турецкой столицей было закрыто для полетов.

