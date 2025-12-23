На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили, почему Писториус передумал по вопросу войны с Россией

Слуцкий: слова главы бундесвера могут дать импульс для выхода Европы из кризиса
Максим Блинов/РИА Новости

«Прозрение» министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, который отверг сценарий нападения России на НАТО, связано с новой стратегией нацбезопасности США и с мощью новейшего российского оружия. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Вероятнее такая «трансформация сознания» связана с новой стратегией нацбезопасности США, где европейские страны далеко не в приоритете Вашингтона. Да и тягаться с мощью новейшего российского оружия — «Орешника», «Посейдона» или «Кинжала» — могут только камикадзе», — подчеркнул он.

Депутат назвал слова Писториуса «переобуванием в воздухе» и отметил, что «теперь он дезавуирует собственные апокалиптические прогнозы о начале войны с Россией в 2029 году».

По мнению Слуцкого, изменение позиции Писториуса могло бы дать импульс для поиска путей выхода из европейского кризиса безопасности. Депутат подчеркнул, что Россия защищает на Донбассе русских, свои национальные интересы и суверенитет, но без «придуманных русофобами «коварных планов нападения» на Европу».

«Наоборот, как сказал Владимир Путин, мы были готовы к сотрудничеству с европейскими странами ради общего блага и процветания. Но было бы при этом с кем договариваться. Пока евролидеры, руководствуясь собственными властными амбициями, только разрушают экономический потенциал ЕС», — подчеркнул политик.

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Zeit отметил, что не верит в сценарий возможного нападения России на страны НАТО. Он подчеркнул, что Россия «не стремится вести полномасштабную войну против Североатлантического альянса». Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев удивился «миротворческому» заявлению Писториуса.

Ранее глава МИД ФРГ призвал быть готовым к «нападению» России на НАТО.

