Медведев призвал ввести биометрию для мигрантов на всех пунктах пропуска

Медведев: биометрию для мигрантов надо ввести на всех пунктах пропуска

На всех пунктах пропуска через границу России необходимо ввести биометрический контроль мигрантов. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам миграции, фрагмент мероприятия опубликован на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев сообщил, что правительство Москвы участвует в оснащении биометрическим оборудованием еще 11 пунктов пропуска через государственную границу.

«Естественно, в целом эта задача и эти проекты должны быть масштабированы на все пункты пропуска в стране», — сказал политик.

Медведев добавил, что подобные меры позволят фиксировать всех иностранных граждан в России, а также получить объективную картину миграционной ситуации. По его словам, цель инициативы заключается в достижении понимания, что и в какой конкретно момент происходит с каждым лицом, въехавшим в страну.

В ходе совещания Медведев также заявил, что мигрант, чья деятельность не верифицирована органами власти, подлежит безусловному выдворению из РФ.

Ранее Медведев рассказал, каким мигрантам нельзя давать гражданство РФ.