В Великобритании нашли «жирберг» весом 100 тонн и длиной 100 метров

На востоке Лондона рабочие обнаружили в канализационных трубах огромный сгусток жира. Об этом сообщает LBC.

По информации компании Thames Water, вес сгустка жира составляет 100 тонн, а его длина — 100 метров. Он состоял в основном из жиров, масла, оставшегося после приготовления еды, смазочных материалов и салфеток.

В компании назвали обнаруженный «жирберг» внуком аналогичного сгустка, который нашли в Уайтчепеле в 2017 году. Он имел длину 250 метров и весил 130 тонн.

В феврале сообщалось, что в городе Петре на юго-западе Австралии концерт канадского рок-музыканта Брайана Адамса отменили из-за проблем с канализацией.

Как отмечается, выступление исполнителя должно было состояться на площадке RAC Arena вечером 9 февраля. Однако в этом районе возник крупный засор из-за жирберга . По этой причине выход на расположенную там концертную площадку был признан властями небезопасным.

Ранее на пляжах Финляндии нашли неизвестное белое вещество.