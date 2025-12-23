На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Великобритании нашли «жирберг» весом 100 тонн и длиной 100 метров

В канализации Лондона нашли «жирберг» весом 100 тонн
true
true
true
close
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На востоке Лондона рабочие обнаружили в канализационных трубах огромный сгусток жира. Об этом сообщает LBC.

По информации компании Thames Water, вес сгустка жира составляет 100 тонн, а его длина — 100 метров. Он состоял в основном из жиров, масла, оставшегося после приготовления еды, смазочных материалов и салфеток.

В компании назвали обнаруженный «жирберг» внуком аналогичного сгустка, который нашли в Уайтчепеле в 2017 году. Он имел длину 250 метров и весил 130 тонн.

В феврале сообщалось, что в городе Петре на юго-западе Австралии концерт канадского рок-музыканта Брайана Адамса отменили из-за проблем с канализацией.

Как отмечается, выступление исполнителя должно было состояться на площадке RAC Arena вечером 9 февраля. Однако в этом районе возник крупный засор из-за жирберга . По этой причине выход на расположенную там концертную площадку был признан властями небезопасным.

Ранее на пляжах Финляндии нашли неизвестное белое вещество.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами