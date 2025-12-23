Московское «Динамо» повторило свое самое крупное поражение

Московское «Динамо» уступило одноклубникам из Минска в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 1:7.

«Динамо» повторило свое самое крупное поражение в КХЛ. Ранее бело-голубые с аналогичным счетом уступали уфимскому «Салавату Юлаеву» (30 января 2011 года) и нижегородскому «Торпедо» (7 октября 2023 года).

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

Ранее Российский хоккеист сломал клюшку после поражения в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).