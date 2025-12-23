На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о рекордном экспорте нефти из России за два года

Bloomberg: экспорт нефти из России достиг максимальных значений с мая 2023 года
Tatiana Meel/Reuters

Экспорт российской нефти достиг рекордных значений с мая 2023 года. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

Журналисты отметили, что на фоне задержек с разгрузкой танкеров запасы нефти в них выросли. Так, объем сырья, находящегося на судах, вырос на 48% с конца лета, достигнув отметки в 185 млн баррелей.

По информации агентства, сейчас разрешения зайти в порты Китая и Индии ожидают как минимум 20 танкеров. При этом другим судам потребовались месяцы для доставки грузов.

Bloomberg пишет, что в период с 15 по 21 декабря 38 танкеров отгрузили 28,31 млн баррелей. Эти результаты оказались выше итогов предыдущей недели в 22,73 млн баррелей, следует из материала.

11 декабря агентство Reuters сообщило, что импорт сырой нефти из России в Индию достигнет шестимесячного максимума в декабре, ожидается, что поставки сырья вырастут до 1,85 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,83 млн баррелей в сутки в ноябре. В июне этого года импорт страны российской сырой нефти достиг самого высокого уровня — 2,10 млн баррелей.

Ранее в Кремле отметили, что Индия хорошо зарабатывает на российской нефти.

