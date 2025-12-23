На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В сейфе Эпштейна нашли российские рубли

Власти США нашли наличные рубли в сейфе Эпштейна
В сейфе финансиста Джеффри Эпштейна были найдены российские рубли. Соответствующие фотографии опубликовало министерство юстиции США.

На фото видны две купюры номиналом 100 рублей и две по 10 рублей. Помимо этого, в сейфе обнаружили и другую иностранную валюту: 600 евро, 480 фунтов стерлингов, 40 шведских крон и 10 швейцарских франков.

Согласно материалам дела, всего в резиденции финансиста обнаружили наличных на сумму свыше 72 тысяч долларов, а также 48 бриллиантов весом примерно от 1 до 2,38 карата.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее в США восстановили фотографию Трампа из архивов Эпштейна.

