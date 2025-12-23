Легендарный вратарь «Спартака» о Сафонове: вы с ним носитесь как с торбой

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что не впечатлен четырьмя сейвами Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» в серии пенальти, передает «Спорт-Экспресс».

«Не видел его игру, но мне сказали, что он четыре пенальти отбил. У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?» — сказал Дасаев.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Позднее выяснилось, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки, оценка его состоянию будет дана через три-четыре недели. Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что перелом произошел во время третьего пенальти в ворота «ПСЖ».

Ранее сообщалось о том, что Сафонов не знает, в какой момент сломал руку.