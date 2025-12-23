Очевидцы сообщили о взрыве возле аэропорта Анкары

Очевидцы сообщили о сильном взрыве вблизи аэропорта Эсенбога в Анкаре на фоне сообщений о потере связи с самолетом начальника генштаба Ливии. Об этом сообщает агентство İHA.

«Очевидцы сообщают о взрыве, вызванном, предварительно, падением самолета в Анкаре, в провинции Хайман», — говорится агентство.

В свою очередь министр внутренних дел Турции Али Ерликая написал в соцсети Х, что на борту самолета, пропавшего после вылета из Анкары, находился начальник генштаба ливийской армии Мухаммад аль-Хаддад. Всего на борту находились пять человек.

Позже сообщалось, что воздушное пространство над турецкой столицей закрыто для полетов из-за ситуации с пропавшим с радаров самолетов.

В июле пассажирский самолет Ан-24, на борту которого было 49 человек, пропал с радаров, а затем разбился возле Тынды во время второго захода на посадку. В результате инцидента никто не выжил.

Ранее летевший из Египта в Россию самолет экстренно сел в Турции.