Комиссар федеральной службы закупок США рассказал об участии в команде Уиткоффа

Грюнбаум подтвердил, что вошел в команду Уиткоффа для переговоров по Украине

Комиссар Федеральной службы закупок США Джош Грюнбаум подтвердил, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине вместе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Об этом американский чиновник рассказал РИА Новости.

«Могу подтвердить, что нахожусь в команде со Стивом и Джаредом», — заявил Грюнбаум.

Он отказался рассказывать о ходе переговоров.

20 и 21 декабря в Майами прошли российско-американские переговоры, посвященные урегулированию конфликта на Украине. От Москвы на встречах присутствовал спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Вашингтон направил на переговоры специального посланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и сотрудника Белого дома Джоша Грюнбаума.

22 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ожидает доклад Дмитриева по итогам переговоров в Майами. В беседе с журналистами сам Дмитриев заявил, что «разжигатели войны» не смогли помешать диалогу. Несмотря на позитивную оценку прошедших встреч со стороны чиновников, многие СМИ заявили об их безрезультативности. Считают ли в Москве, что переговорный процесс зашел в тупик, — в материале «Газеты.Ru».

