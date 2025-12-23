На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украина оказалась в топе стран с самой большой «утечкой мозгов»

The Global Economy: ценные кадры массово покидают Украину
Украина оказалась на седьмом месте среди стран, из которых уезжает больше всего высококвалифицированных специалистов. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на рейтинг The Global Economy.

По результатам рейтинга впереди Украины оказались только Самоа, Палестина, Ямайка, Эритрея, Сальвадор и Сомали. Эти страны покидает больше всего высококвалифицированных специалистов, которые переезжают в государства с высоким уровнем дохода.

При этом отмечается, что на Украине в то же время падает рождаемость и растет смертность. Так, в начале декабря 2025 года издание Reuters сообщило о том, что Украина движется к демографической катастрофе на фоне постоянного сокращения населения. Согласно оценкам, к 2051 году население Украины может снизиться до 25 млн человек.

В декабре агентство Bloomberg писало, что в первой половине 2026 года на Украине может наступить тяжелый финансовый кризис, а дефицит бюджета в стране достигнет 18,5% от ВВП. Из-за этого правительству «будет тяжело выплачивать пенсии и зарплаты», а также поддерживать работу экстренных служб, написало издание.

Ранее на Западе предрекли финансовый крах Украины.

