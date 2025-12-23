Мальчика забросал камнями его сверстник в Тюменской области

Жительница Тюменской области заплатит за брошенный ее ребенком в другого камень

Суд в Тюменской области обязал мать заплатить за моральный вред, причиненный ее ребенком другому. Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Согласно материалам дела, в марте этого года малолетний сын женщины намеренно кидался камнями в своего сверстника.

Камни угодили пострадавшему в голову, что «не только причинило физическую боль, но и нанесло моральный вред». После случившегося мальчик вынужденно отказался от привычного образа жизни, так как длительное время страдал от сильной боли.

Прокурор Абатского района в интересах жертвы потребовал с матери юного хулигана 100 тыс. рублей в качестве компенсации. Однако суд удовлетворил его требования лишь частично и взыскал с ответчицы 70 тыс. рублей.

