«Я же не всерьез»: Маск защищается в суде по делу о клевете

Илон Маск объяснил суду, почему он обозвал дайвера «педофилом»

В США начались судебные слушания с участием миллиардера Илона Маска, которого обвиняют в клевете — год назад он бездоказательно назвал британского водолаза «педофилом» в своем Twitter-аккаунте, мотивируя это тем, что тот его «разозлил». Бизнесмен считает, что имело место обычное оскорбление, сказанное под воздействием эмоций, но истец настаивает на том, что его репутации был нанесен непоправимый ущерб.

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск посетил судебное заседание в качестве ответчика, сообщает Business Insider. Миллиардера и визионера обвиняют в клевете.

Обвинитель по этому делу выступает водолаз Вернон Ансворт, который в 2018 году принимал участие в спасательной операции в Таиланде — тогда 12 мальчиков из футбольной команды и их тренер оказались заперты в пещерах, так как затяжные дожди вызвали подъем уровня воды и заблокировали выход. Ссора между Маском и Ансвортом случилась в самый разгар спасения детей.

Маск решил предложить свою помощь и прибыл в Таиланд, когда восемь из 13 пострадавших были уже эвакуированы из пещеры. Инженер предложил проект мини-субмарины, рассчитанной на одного человека, с помощью которой спасатели могли бы вытащить оставшихся в ловушке людей. Глава операции поблагодарил Маска за участие, но отказался использовать его наработку из-за несовершенств конструкции.

После того, как операция была завершена, Ансворт выступил на CNN, публично высказав сомнения в искренности намерений Маска. По его словам, мини-субмарина была лишь «PR-трюком». В конце своего выступления дайвер посоветовал миллиардеру «засунуть свою субмарину туда, где будет больно» [англ. «stick submarine where it hurts»]. Сам Маск и его защита полагает, что Ансворт имел в виду задний проход, хотя, как справедливо отмечает портал The Verge, при должном усилии субмарина может причинить боль любой части тела.

В суде Илон Маск сообщил жюри присяжных, что эти слова водолаза его «задели».

Вскоре после этого в Twitter-аккаунте миллиардера появился ряд публикаций, посвященных Ансворту. Прежде всего, Маск заявил о том, что «вообще не видел этого британского экспата» во время спасательной операции.

«Тайские «морские котики» сами проводили нас в пещеру — это полная противоположность того, что нас якобы выгнали», — сообщил Илон Маск. Также он потребовал от Ансворта предоставить видео с финальной спасательной операции.

В своем последнем твите Маск решил не дожидаться видео, которое сам же запросил.

«Знаешь что, не утруждайся поисками ролика. Мы подготовим нашу субмарину, чтобы она без проблем проникла в пещеру №5. Прости, педофил [англ. «pedo guy»], ты сам напросился», — перешел на личности Маск.

Когда один из пользователей твиттера решил поинтересоваться у Маска, с чего бы ему называть незнакомого человека педофилом, инженер отреагировал: «Ставлю доллар, что так оно и есть».

Впоследствии Маск понял, что натворил, и удалил все твиты, включая пост с «педофилом».

Однако, Ансворт решил подать в суд на миллиардера за клевету. Его адвокаты утверждают, что, назвав дайвера «педофилом», Илон Маск действительно подразумевал, что у Ансворта существуют такие наклонности.

Эту точку зрения доказывает вышеобозначенный твит с долларом. 

Более того, в адрес портала BuzzFeed Маском было отправлено письмо, в котором он называет Ансворта «насильником над детьми». Миллиардер заявил о том, что британец специально переехал в Юго-Восточную Азию, чтобы найти себе «невесту-ребенка».

Таким образом, доказательства по этому делу выставляют Маска в невыгодном свете. Однако, сам он вины не признает и пытается свести все к обычной ссоре между двумя мужчинами.

«Я просто оскорбил его в ответ. Я же не всерьез думал, что он педофил», — заявил Маск присяжным.

Как утверждает адвокат Илона Маска Алекс Спиро, его клиент был спровоцирован после слов о том, что его благие намерения были вызваны пиаром. После этого Маск решил «погуглить» своего обидчика и выяснил, что Ансворт проживает в районе тайского города Чианграй, печально известного торговлей и сексуальной эксплуатацией детей. 

Вооруженный знаниями, полученными в Google, Маск решил опубликовать злополучный твит, не придумав ничего лучше, как назвать дайвера «педофилом». Спиро признает, что это была ошибка со стороны миллиардера, но при этом его публикации не являются «обвинениями в совершении преступления».

«Это просто шутливые, провоцирующие твиты в рамках конфликта между двумя мужчинами», — заключил адвокат Маска. 

После этого Спиро выразил сомнения в том, что Вернон Ансворт был задет словами Маска и пострадал от них — в конце концов, после спасательной операции он попал в список «Людей года» по версии GQ, получил награду от британской королевы, а также короля Таиланда. По всей видимости, защита миллиардера считает, что после такого публичного признания обвинения в педофилии не имеют большой роли.

Однако, адвокат Ансворта Л. Линн Вуд уверен в том, что оскорбление от Маска — это удар по репутации, так как миллиардер обладает определенным влиянием. 

«Я не уверен, что я такой уж влиятельный, — заявил Маск в суде, — Я имею некое влияние в сфере изменений климата и ракет, но это не означает, что я могу влиять на мнения людей в других областях».

Первое заседание закончилось тем, что Спиро начал задавать Маску вопросы о его биографии, обратив внимание присяжных на то, что миллиардер является отцом пятерых детей, а его первенец скончался в младенчестве. Кроме того, Маск вырос в Южной Африке, а его детство было «непростым». Очевидно, что защита бизнесмена пытается давить на жалость, но пока неясно, куда приведет эта стратегия — заседание по этому делу продлится еще несколько дней.