«Я же не всерьез»: Маск защищается в суде по делу о клевете

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск посетил судебное заседание в качестве ответчика, сообщает Business Insider. Миллиардера и визионера обвиняют в клевете.

Реклама

Обвинитель по этому делу выступает водолаз Вернон Ансворт, который в 2018 году принимал участие в спасательной операции в Таиланде — тогда 12 мальчиков из футбольной команды и их тренер оказались заперты в пещерах, так как затяжные дожди вызвали подъем уровня воды и заблокировали выход. Ссора между Маском и Ансвортом случилась в самый разгар спасения детей.

Маск решил предложить свою помощь и прибыл в Таиланд, когда восемь из 13 пострадавших были уже эвакуированы из пещеры. Инженер предложил проект мини-субмарины, рассчитанной на одного человека, с помощью которой спасатели могли бы вытащить оставшихся в ловушке людей. Глава операции поблагодарил Маска за участие, но отказался использовать его наработку из-за несовершенств конструкции.

После того, как операция была завершена, Ансворт выступил на CNN, публично высказав сомнения в искренности намерений Маска. По его словам, мини-субмарина была лишь «PR-трюком». В конце своего выступления дайвер посоветовал миллиардеру «засунуть свою субмарину туда, где будет больно» [англ. «stick submarine where it hurts»]. Сам Маск и его защита полагает, что Ансворт имел в виду задний проход, хотя, как справедливо отмечает портал The Verge, при должном усилии субмарина может причинить боль любой части тела.

В суде Илон Маск сообщил жюри присяжных, что эти слова водолаза его «задели».

Вскоре после этого в Twitter-аккаунте миллиардера появился ряд публикаций, посвященных Ансворту. Прежде всего, Маск заявил о том, что «вообще не видел этого британского экспата» во время спасательной операции.

«Тайские «морские котики» сами проводили нас в пещеру — это полная противоположность того, что нас якобы выгнали», — сообщил Илон Маск. Также он потребовал от Ансворта предоставить видео с финальной спасательной операции.

В своем последнем твите Маск решил не дожидаться видео, которое сам же запросил.

«Знаешь что, не утруждайся поисками ролика. Мы подготовим нашу субмарину, чтобы она без проблем проникла в пещеру №5. Прости, педофил [англ. «pedo guy»], ты сам напросился», — перешел на личности Маск.

Когда один из пользователей твиттера решил поинтересоваться у Маска, с чего бы ему называть незнакомого человека педофилом, инженер отреагировал: «Ставлю доллар, что так оно и есть».

Впоследствии Маск понял, что натворил, и удалил все твиты, включая пост с «педофилом».

Однако, Ансворт решил подать в суд на миллиардера за клевету. Его адвокаты утверждают, что, назвав дайвера «педофилом», Илон Маск действительно подразумевал, что у Ансворта существуют такие наклонности.

Эту точку зрения доказывает вышеобозначенный твит с долларом.

Более того, в адрес портала BuzzFeed Маском было отправлено письмо, в котором он называет Ансворта «насильником над детьми». Миллиардер заявил о том, что британец специально переехал в Юго-Восточную Азию, чтобы найти себе «невесту-ребенка».

Таким образом, доказательства по этому делу выставляют Маска в невыгодном свете. Однако, сам он вины не признает и пытается свести все к обычной ссоре между двумя мужчинами.

«Я просто оскорбил его в ответ. Я же не всерьез думал, что он педофил», — заявил Маск присяжным.

Как утверждает адвокат Илона Маска Алекс Спиро, его клиент был спровоцирован после слов о том, что его благие намерения были вызваны пиаром. После этого Маск решил «погуглить» своего обидчика и выяснил, что Ансворт проживает в районе тайского города Чианграй, печально известного торговлей и сексуальной эксплуатацией детей.

Вооруженный знаниями, полученными в Google, Маск решил опубликовать злополучный твит, не придумав ничего лучше, как назвать дайвера «педофилом». Спиро признает, что это была ошибка со стороны миллиардера, но при этом его публикации не являются «обвинениями в совершении преступления».

«Это просто шутливые, провоцирующие твиты в рамках конфликта между двумя мужчинами», — заключил адвокат Маска.

После этого Спиро выразил сомнения в том, что Вернон Ансворт был задет словами Маска и пострадал от них — в конце концов, после спасательной операции он попал в список «Людей года» по версии GQ, получил награду от британской королевы, а также короля Таиланда. По всей видимости, защита миллиардера считает, что после такого публичного признания обвинения в педофилии не имеют большой роли.

Однако, адвокат Ансворта Л. Линн Вуд уверен в том, что оскорбление от Маска — это удар по репутации, так как миллиардер обладает определенным влиянием.

«Я не уверен, что я такой уж влиятельный, — заявил Маск в суде, — Я имею некое влияние в сфере изменений климата и ракет, но это не означает, что я могу влиять на мнения людей в других областях».

Первое заседание закончилось тем, что Спиро начал задавать Маску вопросы о его биографии, обратив внимание присяжных на то, что миллиардер является отцом пятерых детей, а его первенец скончался в младенчестве. Кроме того, Маск вырос в Южной Африке, а его детство было «непростым». Очевидно, что защита бизнесмена пытается давить на жалость, но пока неясно, куда приведет эта стратегия — заседание по этому делу продлится еще несколько дней.