Шпионский баг: Facebook тайно включает камеру на iPhone

В приложении Facebook для iOS был замечен странный баг, сообщает портал The Verge.

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Когда пользователь смотрит ленту новостей, то в это время втайне от него неожиданно включается камера.

Один из Twitter-юзеров выложил ролик, в котором он наглядно демонстрирует, как это происходит. Он смотрел видео в ленте Facebook, а затем перевернул телефон в горизонтальное положение — в это время на экране на мгновение показалось меню приложения для публикации «сториз». Когда же он повернул гаджет вертикально, то это же меню открылось на весь экран.

Today, while watching a video on @facebook, I rotated to landscape and could see the Facebook/Instagram Story UI for a split second. When rotating back to portrait, the Story camera/UI opened entirely. A little worrying... pic.twitter.com/7lVHHGedGf — Neo QA (@neo_qa) November 2, 2019

Наличие этой проблемы позже подтвердил и веб-дизайнер Джошуа Мэддакс.

«Нашел уязвимость в приложении, которая позволяет видеть открытую камеру позади ленты новостей. Обратите внимание, что моя камера была направлена на ковер», — написал Мэддакс в своем Twitter-аккаунте.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Веб-дизайнер отметил, что сначала решил, что открыл камеру по ошибке, но затем, когда баг появился вновь, понял, что это не совпадение.

Отмечается, что эта особенность касается только устройств на базе iOS — на гаджетах Android она не проявляется.

В компании Facebook заявили о том, что знают о проблеме, добавив, что баг появился «непреднамеренно». Разработчики приложения уже работают над соответствующим патчем, который исправит ситуацию.

«Мы не нашли доказательств того, что из-за этого бага состоялась утечка фотографий или видео. Сегодня же мы отправим в Apple патч», — сообщил официальный представитель социальной сети.

Тем не менее, пока не появится информация о том, что патч загружен и проблема устранена, рекомендуется отозвать у приложения Facebook доступ к камере.

Программное обеспечение и приложения создаются людьми, и поэтому ошибки неизбежны. В идеале исследователи, которые находят уязвимость, сначала сообщают об этом компании, в течение определенного времени ждут выпуск патчей, а уже после публикуют исследование, пояснил «Газете.Ru» старший инженер-программист в Avast Войтех Бочек.

«Судя по видео, опубликованному в Twitter, можно сказать, что это просто безвредная ошибка в коде обработки пролистывания приложения. Похоже, что это приложение только включает видоискатель камеры для создания «сториз»/быстрой публикации, подобно тому, как происходит в Instagram, если смахнуть главный экран вправо. Хотя приложение Facebook, вероятно, не имеет сейчас этой функции, они, возможно, готовятся выпустить ее, поэтому код может уже присутствовать и быть активным в приложении», — считает эксперт.

По его словам, другой причиной может быть производительность. Когда видоискатель камеры находится сзади, он может загружаться быстрее в случаях, когда пользователь действительно хочет его использовать. Однако, по словам Бочека, маловероятно, что приложение записывало что-либо в фоновом режиме.

Однако текущая репутация Facebook не предполагает большого кредита доверия — пользователи и так озабочены тем, что социальная сеть и принадлежащие ей Instagram и WhatsApp тайно подслушивают разговоры, чтобы потом выдавать таргетированную рекламу, поэтому баг с открытой видеокамерой, даже если он является случайным, не может не вызывать подозрения.

В начале ноября стало известно, что Facebook решила сменить логотип — теперь название материнской компании будет стилизованно как FACEBOOK (заглавными буквами), чтобы отличать ее от социальной сети, сохранившей старое написание.

«Facebook начинала как отдельное приложение. Теперь, 15 лет спустя, мы предлагаем ряд продуктов, которые помогают оставаться на связи со своими родными и близкими, находить друзей и развивать бизнес. Мы обновляем брендинг нашей компании, чтобы внести ясность в то, какие сервисы принадлежат Facebook. Мы представляем новый логотип, чтобы отличать материнскую компанию от социальной сети», — заявил директор Facebook по маркетингу Антонио Люсио.