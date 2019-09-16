«Опасно для политиков»: Сноуден раскритиковал Telegram и WhatsApp

«Большая ошибка»

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден дал рекомендации касательно использования современных мессенджеров. В частности, в интервью французской радиостанции France Inter особенно досталось сервисам WhatsApp и Telegram.

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Журналист France Inter отметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон для связи использует Telegram, а премьер-министр страны Эдуар Филипп — WhatsApp. Сноуден назвал такое решение «большой ошибкой», учитывая серьезные посты, которые занимают Макрон и Филипп.

По словам Сноудена, эти сервисы безопаснее обычных SMS-сообщений, но все еще «чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр».

Больше всего претензий у информатора к WhatsApp, который стал частью активов корпорации Facebook в 2014 году. Эдвард Сноуден отметил, что после приобретения мессенджера Facebook «слой за слоем» снимает различные уровни защиты сервиса, чтобы при необходимости читать переписку своих пользователей.

Накануне Эдвард Сноуден, который вынужденно проживает в России на протяжении шести последних лет из-за обвинений в шпионаже и предательстве со стороны американского правительства, дал эксклюзивное интервью The Guardian, в котором рассказал о своей жизни в чужой стране.

Как оказалось, два года назад в России Сноуден тайно связал себя узами брака со своей девушкой Линдси Миллс. Как отметил бывший агент американских спецслужб, он уже давно перевез свою подругу в Москву.

По словам Сноудена, он старается жить обычной жизнью, но держит дистанцию по отношению к российскому обществу и проводит больше времени в англоязычной среде. В свободные часы он предпочитает гулять по Москве с друзьями, а также посещает со своей супругой парки.

«Езжу на метро, беру такси... Но я не делаю селфи перед Кремлем», — указал Сноуден, добавив, что не дает поводов для того, чтобы в США смогли его дискредитировать.

При этом он отдельно отметил дружелюбие россиян. По словам Сноудена, на Западе часто забывают о красоте российской природы и теплом общении жителей России. Он отметил, что часто путешествует по стране.

Однако он вспоминает, что изначально воспринял убежище в России как ужас, потому что воспринимал страну так, как к ней относятся в ЦРУ.

В интервью Guardian Эдвард Сноуден также предостерег жителей всех стран об опасности, связанной с массовой слежкой будущего.

«Самая большая опасность впереди, она придет с усовершенствованием возможностей искусственного интеллекта, например, распознавания лиц и образов.

Камера видеонаблюдения, оснащенная ИИ, станет не просто записывающим устройством, но чем-то похожим на робота-полицейского», — заявил Сноуден.

По его словам, он обеспокоен тем, что правительства США и других стран, которым помогают крупные интернет-компании, стремятся установить тотальную слежку за каждым человеком на планете, записывая каждый его шаг.

Готов вернуться

На прошлой неделе Сноуден дал интервью журналистам Национального общественного радио США, рассказав о том, что он готов в любой момент вернуться в США, но при условии справедливого суда.

Информатор хотел бы такой процесс, в рамках которого он сможет рассказать присяжным, зачем он передал засекреченную правительственную информацию в прессу. Кроме того, он просит, чтобы присяжные могли самостоятельно ознакомиться с этими документами, чтобы понять, правильно он поступил или нет.

«Нельзя ожидать честный процесс о сливе информации, если присяжные не могут сами оценить мотивы такого слива», — заявил Сноуден.

При этом он отметил, что если вернется в Штаты только для того, чтобы сесть в тюрьму, это будет плохим примером для тех, кто оказался в похожей ситуации.

Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден получил политическое убежище в России в 2013 году. В США ему были предъявлены обвинения в нарушении закона о шпионаже в связи с обнародованием секретной информации в прессе. В документах, слитых Сноуденом, сообщалось о глобальной слежке со стороны правительств в 60 странах мира. На родине информатор считается предателем и объявлен в международный розыск.