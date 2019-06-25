Холодная война в разгаре: Facebook поиздевался над Apple

Компании Facebook и Apple уже давно находятся в состоянии холодной войны, обмениваясь колкостями в адрес друг друга, но при этом не называя ни брендов, ни конкретных имен. Впрочем, из контекста этих сообщений вполне понятно, о ком идет речь.

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На днях бывший британский политик Ник Клегг, который ныне занимает пост вице-президента Facebook по глобальной политике, раскритиковал бизнес-модель Apple. По словам Клегга, модель Facebook, когда компания зависит от рекламных доходов, является более предпочтительной для пользователей, так как социальной сетью может воспользоваться любой желающий.

«Facebook бесплатен, он для всех. Некоторые другие большие техкомпании зарабатывают деньги, продавая дорогие устройства или подписки на сервисы, а иногда и то, и другое, потребителям в развитых, богатых странах. Это некий эксклюзивный клуб, рассчитанный только на платежеспособных пользователей, у которых есть средства на покупку дорогих гаджетов и сервисов», — заявил Клегг.

Несмотря на то, что он так и не назвал компанию, трудно не понять, что он имел в виду именно Apple.

«В Facebook нет эксклюзивов. Нет VIP-доступа. Нет бизнес-класса. Наши сервисы доступы студентам в Гватемале, фермерам в США, офисным работникам в Мумбаи, стартапам в Найроби, таксистам в Берлине. Нашими сервисами пользуются свыше 2 млрд человек — потому что у них есть такая возможность», — добавил вице-президент компании.

Интересно, что за неделю до этого глава Apple Тим Кук не преминул уколоть Facebook во время своей речи перед выпускниками Стэнфордского университета. Разумеется, он не назвал ни одного бренда, но они легко читаются из его слов.

«В последнее время техиндустрия больше славится менее благородными инновациями, а именно верой в то, что можно присвоить себе достижение, но не нести ответственность. Мы наблюдаем это каждый день. С каждой утечкой данных, с каждым нарушением приватности, игнорированием риторики ненависти, травлей фейковыми новостями», — заявил Кук, явно отсылая к многочисленным скандалам Facebook, потрясшим компанию за последние два года.

Кстати, ранее Тим Кук язвительно прокомментировал утечку Cambridge Analytica, в которой была виновата компания Цукерберга, заявив о том, что в Apple такого бы никогда не случилось.

«На мой взгляд, никто не должен знать, что вы ищете в своем браузере, с кем вы общаетесь, с кем общаются ваши друзья, что вам нравится или не нравится, а также другие личные детали вашей жизни — такое в принципе не должно существовать», — заявил руководитель Apple.

Тогда Цукерберг не стал молчать и решил нанести ответный удар.

«Мне кажется, что у Джеффа Безоса [основателя Amazon — «Газета.Ru»] было отличное высказывание на эту тему... Он сказал, что существуют компании, которые изо всех сил пытаются взять с вас как можно больше, а есть те, кто старается взять с вас как можно меньше. И Facebook находится в той команде, которая предоставляет бесплатный сервис всем желающим, и пытается сделать так, чтобы вам это ничего не стоило», — сообщил Цукерберг.

«Но это не значит, что мы не заботимся о наших пользователях. Гораздо более важно то, что мы не должны становиться заложниками «стокгольмского синдрома» и верить в то, что компании, которым мы платим много денег, переживают за нас. На мой взгляд, это абсурд», — заключил бизнесмен, намекнув на фанатов Apple.

Впрочем, Facebook — не единственная компания, с которой ругается Apple. В конце мая генеральный директор Google Сундара Пичаи написал колонку в газету New York Times, в котором ответил критикам, которые утверждают, что Google собирает огромные массивы персональной информации.

По словам Сундара Пичаи, такой подход компании, чьи доходы зависят от рекламы, является более демократичным,

а вот превращение приватности к люксовый товар, доступный лишь людям, которые могут позволить продукты и сервисы премиум-класса, абсолютно неприемлемо.

Старший вице-президент по программному обеспечению Apple Крейг Федериги заявил о том, что он «не купился» на критику Google. По его словам, Apple хочет продавать свои продукты «всем, кому получается», а гаджеты компании — «однозначно не только роскошь».