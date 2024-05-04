Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал хет-трик в матче 30-го тура национального первенства против «Аль-Вахды».

Первые два гола 39-летний форвард оформил в течение первых 12 минут игры, после чего отличился на 52-й минуте. Роналду продолжает сохранять лидерство в списке бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии, имея в активе 32 гола. Также на его счету 10 результативных передач.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии в 2023 году — после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

До этого Роналду девять лет выступал за мадридский «Реал» и три года — за туринский «Ювентус». За всю свою карьеру португалец завоевал пять «Золотых мячей» и пять раз побеждал в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Жирона» впервые в истории вышла в Лигу чемпионов.