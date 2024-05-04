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Посол Нидерландов завершил миссию в РФ

Посол Нидерландов Плух завершил миссию в РФ

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Сергей Карпухин/ТАСС

Посол Нидерландов Хиллес Плух завершил миссию в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства Нидерландов.

Посол работал в Москве с 2021 года.

Отбытие Плуха совпало с Днем поминовения павших во Второй мировой войне. Сотрудники посольства по традиции почтили их память на Введенском кладбище в Москве у мемориального надгробного камня нидерландского лейтенанта Геррита ван дер Ваалса.

До этого новый израильский посол в Москве Симона Гальперин выразила недовольство политикой России на Ближнем Востоке.

По словам дипломата, российское руководство, в том числе на президентском уровне, не раз констатировало, что безопасность Израиля является стратегическим интересом России. Ее недовольство было связано с тем, что Россия с существенным опозданием осудила нападение группировки ХАМАС на Израиль. Кроме того, Москва до сих пор не признала ХАМАС террористическим движением, а наоборот, регулярно проводит с его представителями встречи и переговоры.

Ранее МИД ФРГ вызвал и. о. посла РФ в связи с предполагаемой хакерской атакой.

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