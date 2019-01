Пираты и джедаи: во что поиграть в 2019 году

Anthem

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата релиза: 22 февраля

Anthem — это фантастическая игра от создателей оригинальной трилогии Mass Effect и не такой удачной Mass Effect: Andromeda. На этот раз студия BioWare решила взяться за постапокалипсис и сделать шутер от третьего лица про так называемых фрилансеров — фракцию пилотов, использующих функциональные экзокостюмы для исследований и войны.

Некоторые эксперты считают, что от Anthem зависит ни больше ни меньше как судьба всей студии BioWare, которая после провала с Andromeda пережила множество сокращений. Узнать о том, получится ли у канадцев оправдать ожидания своих фанатов, можно уже в конце февраля. Кстати, разработчики пообещали помимо всего прочего качественный кооперативный режим, которым они особенно гордятся.

Metro Exodus

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата релиза: 22 февраля

События Metro Exodus вновь занесут протагониста Артема в мир постапокалиптической России, созданный Дмитрием Глуховским. Создатели игры обещают максимально обширные локации для исследования, называя свой проект песочницей с элементами выживания.

По сюжету Артем вместе с группой выживших отправляется в путешествие на бронированном поезде, чтобы найти новое место, пригодное для жизни. Когда железная «Аврора» неожиданно застревает посреди пути, главному герою предстоит узнать, кто сломал рельсы, а также найти механиков, способных починить поезд. Релиз Metro Exodus назначен на 22 февраля, одновременно с вышеупомянутым Anthem.

The Sinking City

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата релиза: 21 марта

The Sinking City — игра-расследование в открытом мире, созданном по мотивам произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Разработкой экшен-адвенчуры занимается украинская студия Frogwares, а в качестве издателей выступят французы из Bigben Interactive.

Действие игры развернется в в 1920-х годах в небольшом городке Окмонте, который окажется во власти темных сил. Главному герою-детективу предстоит разобраться в том, что произошло в Окмонте, и спасти его жителей. Создатели The Sinking City обещают повышенную реиграбельность своего проекта из-за нелинейности расследований.

Days Gone

Платформы: PS4

Дата релиза: 26 апреля

Главным героем Days Gone является Дикон Сейнт-Джон, бродяга на мотоцикле, который спасается от толп зомби, которых в этом мире называют «фрикерами». Они появились в результате глобальной эпидемии, которая поразила как людей, так и животных.

Таким образом, герою придется выживать в зомби-апокалипсисе, воюя не только с фрикерами, но и с уцелевшими людьми, используя разные виды оружия. Симулятор выживания выйдет эксклюзивно на PlayStation 26 апреля.

Gears 5 (Gears of War 5)

Платформы: PC, Xbox One

Дата релиза: 2019 год

Gears 5 — это на самом деле зашифрованная Gears of War 5, пятая часть знаменитой экшен-франшизы об отряде Дельта под руководством Маркуса Феникса. Если в Gears of War 4 главным героем был сын Маркуса Джей Ди, то в новой игре предстоит играть за девушку по имени Кейт Диас.

Сообщается, что проходить Gears 5 можно как в одиночку, так и вместе с друзьями — на разделенном экране или в режиме онлайн. Кстати, по мотивам серии Gears of War будет снят полнометражный фильм, сценаристом которого выступит Ф. Скотт Фрейзер («Три икса: Мировое господство»). Пока процесс съемок еще не завершен, геймерам предлагается дождаться пятой части экшена, релиз которого запланирован на 2019 год.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата релиза: 2019 год

В 2019 году нас ожидает новая игра по вселенной «Звездных войн», которая получила название Star Wars Jedi: Fallen Order. Сюжет этого экшена от третьего лицо развернется через пять лет после событий «Мести ситхов», а главным героем выступит падаван по имени Кэл, которому удалось выжить после истребления джедаев. Сама история, как можно догадаться из названия, будет посвящена падению Ордена джедаев.

По слухам, Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет в ноябре 2019 года, но официального подтверждения этой информации пока нет. Также предварительно сообщается о том, что в экшене будет отсутствовать мультиплеер.

Wolfenstein: Youngblood

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата релиза: 2019 год

Youngblood — спин-офф серии Wolfenstein, действие которого разворачивается в Париже 80-х годов. Главными героинями станут сестры Джесс и Софи, которые приходятся дочерьми Би-Джею Бласковицу, протагонисту игры. Таким образом, впервые в серии в Wolfenstein: Youngblood появится кооператив.

Издателем шутера станет Bethesda Softworks, ответственная за серии Elder Scrolls и Fallout. Точная дата релиза пока не объявлена, но выход игры намечен на 2019 год.

Ori and the Will of the Wisps

Платформы: PC, Xbox One

Дата релиза: 2019 год

Эта игра является прямым продолжением Ori and the Blind Forest, вышедшей в 2015 году. События этого платформера развернутся в том же лесу, что и первая часть, а главным героем снова станет дух леса по имени Ори.

Сообщается, что у Ори появится новый друг — совенок Куро, вместе с которым они отправятся в путешествие, чтобы узнать истинное предназначение Ори. По слухам, релиз сказки Ori and the Will of the Wisps состоится в третьем квартале 2019 года.

Skull&Bones

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата релиза: 2019 год

Skull&Bones — это предстоящая игра от Ubisoft о пиратах и морских сражениях. По сути, это тот же Assassin's Creed IV: Black Flag только без ассасинов. В этом многопользовательском экшне игроку предстоит взять на себя управление кораблями и сражаться с другими капитанами за господство на море.

Создатели Skull&Bones обещают кастомизацию кораблей и прокачку игрока, которому предстоит пройти путь от простого матроса до хозяина армады. Ожидается, что новая игра про пиратов выйдет на ПК и консолях в третьем квартале 2019 года.

Doom Eternal

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Дата релиза: 2019 год

События Doom Eternal проходят на Земле, которую заполонили демоны, избавляться от которых снова придется главному герою — Палачу Рока. Doom Eternal является продолжением перезапуска Doom, которая вышла два года назад.

Кстати, в 2018 году серии Doom исполнилось 25 лет. За это время легендарный шутер успел взрастить несколько поколений геймеров и стать неотъемлемой частью популярной культуры. Релиз Doom Eternal назначен на 2019 год без точной даты выхода.

P.S.

Дополнительно хочется отметить три проекта, дата релиза которых официально не объявлена. Тем не менее, нельзя исключать того, что они все-таки увидят свет именно в 2019 году. Первая игра — это The Last Of Us 2, эксклюзив для PS4 и сиквел популярного стелс-экшена о приключениях Элли и Джоэла. Несмотря на то, что фанаты ждали ее еще в 2018 году, разработчики студии Naughty Dog пока неспешно продолжают работу над игрой, постепенно раскрывая новые подробности, но не обещая конкретных дат.

В разработке также находится другой ожидаемый проект — Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED, известной по серии RPG «Ведьмак». Сюжет этого экшена, являющегося продолжением настольной игры, будет разворачиваться в далеком киберпанковском будущем в городе Найт-Сити. Первый трейлер игры c представлением главного героя был показан на выставке E3 2018, а вот время релиза игры пока остается загадкой.

И завершить обзор хочется игрой Death Stranding от геймдизайнера Хидэо Кодзимы, которая была впервые проанонсирована еще в 2016 году. Кодзима и его студия обещают открытый мир в постапокалипсис, а также популярных актеров Мадса Миккельсена («Ганнибал») и Нормана Ридуса («Ходячие мертвецы») в качестве главных героев, противостоящих друг другу. Не так давно Ридус в интервью выразил уверенность, что Death Stranding все-таки выйдет в начале 2019 года, но официальным анонсом это пока не подтверждено.