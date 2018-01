Из Скандинавии в постапокалипсис: во что поиграть в 2018 году

Far Cry 5

Платформы: PC, PS4, Xbox One

У Far Cry 5 будет огромный открытый мир, присущий всей серии, но на этот раз игра как будто становится более серьезной — ее действие будет происходить не на тропическом райском острове, а в современной Америке. При этом Far Cry 5 затронет несколько реальных проблем, в том числе расизм и появление опасных религиозных культов.

Игрок возьмет на себя роль заместителя шерифа и будет самостоятельно разбираться со всеми проблемами округа Хоуп, штат Монтана. Важным нововведением станет использование союзников, которым можно будет отдавать приказы во время боя. Появится возможность приручить диких животных, как в Far Cry Primal.

У Far Cry 5 уже определена дата выхода — 27 марта 2018 года, так что ждать осталось сравнительно недолго.

A Way Out

Платформы: PC, PS4, Xbox One

В этой игре двум игрокам придется действовать сообща, чтобы совместными усилиями сбежать из тюрьмы, так что одиночного режима тут не будет — только корпоратив. Создателем A Way Out выступил Юсеф Фарес, автор Brothers: A Tale of Two Sons, в которой также нужно управлять двумя персонажами.

Сообщается, что главных героев Лео и Винсета ждут самые различные задания — от стелса и перестрелок до вождения. Релиз A Way Out запланирован на 23 марта 2018 года.

Red Dead Redemption 2

Платформы: PS4, Xbox One

Продолжение знаменитого вестерна с открытым миром от Rockstar в особом представлении не нуждается — игроку снова придется погрузиться в атмосферу Дикого Запада XIX века. Red Dead Redemption 2 будет включать в себя и многопользовательский режим, как другая популярная игра Rockstar — GTA V.

Релиз игры был отложен до весны 2018 года. Предположительный день старта продаж — 1 марта.

Detroit: Become Human

Платформы: PS4

Detroit: Become Human — интерактивный проект от студии Quantic Dream и Дэвида Кейджа, которые подарили геймерам такие нашумевшие бестселлеры, как Fahrenheit и Heavy Rain. В центре сюжета оказывается андроид по имени Кара, которая сбежала из создавшей ее лаборатории и пытается найти свое место в мире людей, который все еще не принял роботов как полноценных членов общества.

В отличие от других андроидов, Кара обладает сознанием и даже умеет чувствовать — таких роботов называют «девиантами». Противостоять, а может и помогать Каре будет следователь из особого отдела полиции по имени Коннор, который считается экспертом по девиантам.

Игра находится в разработке и пока не имеет точной даты выхода, но по слухам релиз должен состояться в 2018 году.

Anthem

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Anthem — это постапокалиптический ролевой боевик от компании BioWare, которой придется реабилитироваться посл прохладно принятой Mass Effect: Andromeda. Игроку придется стать «фрилансером» — бойцом в мощной броне, который защищает мир от внешних угроз

Каждый костюм будет обладать своими характеристиками и набором ключевых особенностей, которые можно будет модернизировать. Игровой базой для всех фрилансеров станет «Форт Тарсис», где будут раздаваться миссии, а герои смогут взаимодействовать друг с другом.

Релиз Anthem запланирован на осень 2018 года.

Devil May Cry V

Платформы: PS4

В 2018 году ожидается выход еще одного продолжения популярной франшизы — Devil May Cry V. Пока о ней известное немногое — сюжет игры будет продолжать сюжет четвертой части, а среди играбельных персонажей точно останется протагонист серии Данте.

По слухам, разработка Devil May Cry V ведется уже на протяжении двух лет. Официально игра будет представлена на игровой выставке E3 2018 в июне следующего года.

Metro Exodus

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Новый шутер от первого лица, продолжающий сюжет Metro: Last Light о постапокалиптическом мире. Действие игры Metro Exodus разворачивается в 2035 году в Москве, которая была уничтожена в результате ядерной войны. Главный герой Артем вместе с группой выживших отправляется в путешествие на бронированном поезде, чтобы найти новое место, пригодное для жизни.

Сообщается, что в Metro Exodus не будет полноценного открытого мира, но разработчики пообещали обширные локации для исследования. Кроме того, линейные уровни будут чередоваться с нелинейными.

Metro Exodus выйдет осенью 2018 года.

God of War

Платформы: PS4

В 2018 году состоится релиз новой God of War, в которой Кратос вместе со своим сыном перебирается из Греции в Скандинавию. В этой части мы увидим бога войны без его фирменных клинков — на этот раз он будет сражаться топором.

Кроме того, теперь Кратосу в бою будет помогать его сын, которого можно будет тренировать и обучать. Совместными усилиями они будут исследовать мир, сражаться и решать головоломки.

Релиз игры намечен на 22 марта 2018 года.

Tropico 6

Платформы: PC, PS4, Xbox One

Один из самых успешных экономических симуляторов Tropico получит новую, шестую часть. Игроку снова придется отстраивать банановую республику, выступая в роли диктатора — Эль Президенте.

На этот раз задача немного усложнится, и в нашем ведении окажется не один остров, а сразу целый архипелаг. Разработчики обещают кастомизацию собственного дворца, а также постройку чуда света, которое будет привлекать на острова еще больше туристов.

The Last of Us: Part 2

Платформы: PS4

Сиквел The Last of Us был анонсирован в декабре 2016 года и находится на раннем этапе разработки. Несмотря на наличие официального трейлера, известно об игре немного — события The Last of Us: Part 2 развернутся через пять лет после оригинальной игры, а главными героями по-прежнему останутся Джоэл и Элли.

Есть большая вероятность, что релиз сиквела состоится даже не в 2018, а уже в 2019 году, что не мешает нам верить в лучшее. В конце концов, на текущий момент над The Last of Us: Part 2 трудятся все сотрудники студии Naughty Dog.