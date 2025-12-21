На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин принял в Петербурге президента Киргизии

Александр Казаков/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым, передает РИА Новости.

Агентство уточняет, что политики увиделись до заседания Высшего евразийского экономического совета 21 декабря и традиционной неформальной предновогодней встречи лидеров СНГ (Содружества Независимых Государств — международной организации, куда входят РФ, Киргизия, Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан и Молдавия) 22 декабря.

Жапаров прибыл в Санкт-Петербург накануне. Его борт приземлился в международном аэропорту Пулково. Президента Киргизии встретили губернатор города Александр Беглов и другие официальные лица.

В пресс-службе Жапарова рассказали, что в рамках мероприятий в Санкт-Петербурге планируется обсудить актуальные вопросы евразийской экономической интеграции и углубление финансового сотрудничества. Также участники обсудят кооперацию в сфере энергетики и определят приоритеты взаимодействия по линии СНГ. Ожидается, что по итогам визита Жапарова в Россию будут приняты решения и подписаны документы в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета.

Ранее Путину подарили комуз во время визита в Киргизию.

