Гаджиев объяснил, почему футболисты сборной России заслужили звания ЗМС

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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказал мнение о присуждении званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) футболистам национальной команды за выступление на чемпионате мира — 2018, передает «Чемпионат.com».

По мнению специалиста, критика представителей других видов спорта имеет свое объяснение.

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«Мне понятна реакция спортсменов, которые устанавливают рекорды в своих видах спорта. Но здесь обязательно надо учитывать развитие футбола в мире. Я не хочу никакой вид спорта обидеть, но ни один вид спорта так не развит, как футбол.

Конкуренция в футболе трудно сопоставима с конкуренцией в других видах спорта. Футболисты нашей сборной заслуживают ЗМС, потому что они даже не проиграли в четвертьфинале — они сыграли вничью», — сказал тренер.

Ранее сообщалось, что хоккеист Илья Ковальчук одобрил присвоение званий ЗМС футболистам сборной России.