Финал ЧМ-2018 стал самым результативным за последние 20 лет
Матч Франция — Хорватия стал самым результативным финалом чемпионата мира по футболу за последние 20 лет, сообщает «Советский спорт».
После первого тайма счет 2:1 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.
В последний раз три мяча в финале мундиаля были забиты в 1998 году. Тогда сборная Франции разгромила Бразилию и стала обладателем Кубка мира.
Ранее Эмир Кустурица призвал Россию гордиться проведенным ЧМ-2018.