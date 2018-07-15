Финал ЧМ-2018 стал самым результативным за последние 20 лет

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Матч Франция — Хорватия стал самым результативным финалом чемпионата мира по футболу за последние 20 лет, сообщает «Советский спорт».

После первого тайма счет 2:1 в пользу «трехцветных». «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию этого поединка.

В последний раз три мяча в финале мундиаля были забиты в 1998 году. Тогда сборная Франции разгромила Бразилию и стала обладателем Кубка мира.

Ранее Эмир Кустурица призвал Россию гордиться проведенным ЧМ-2018.