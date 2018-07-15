Президент Хорватии подарила Путину футболку сборной своей страны

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Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович подарила российскому лидеру Владимиру Путину футболку сборной своей страны, сообщает ТАСС.

Грабар-Китарович преподнесла подарок перед началом переговоров и добавила, что это «для сегодняшнего вечера».

Отмечается, что Путин принял майку в национальных цветах хорватской команды с номером 9 с улыбкой.

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В свою очередь президент России подарил Грабар-Китарович букет цветов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию самых интересных событий последнего игрового дня мундиаля.

Ранее сообщалось, что Грабар-Китарович уверена в победе сборной своей страны по футболу на чемпионате мира — 2018 в России.