Президент ФИФА пообещал выучить русский язык после ЧМ-2018

<img src="//img.gazeta.ru/files3/529/11829529/TASS_27748062-pic905-895x505-6160.jpg">

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино пообещал выучить русский язык после чемпионата мира по футболу в России, передает ТАСС.

«Дорогой президент Владимир Путин, дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда», — заявил Инфантино.

Реклама

Также глава ФИФА поблагодарил всех людей, кто был причастен к организации футбольного праздника.

«Спасибо болельщикам, миллионам и тысячам фанатов со всего мира, которые приехали на этот праздник и гордо несли по России флаги своих стран. Спасибо русским людям, волонтерам, всем, кто работал над тем, чтобы этот чемпионат мира был так успешен. Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим», — добавил Инфантино.

Чемпионат мира завершится 15 июля матчем между сборными Франции и Хорватии на стадионе «Лужники».

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию предпоследнего игрового дня мундиаля.

Ранее президент ФИФА поблагодарил Россию за ЧМ-2018.