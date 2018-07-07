Президент ФИФА Инфантино лично поблагодарил Казань за организацию ЧМ-2018
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил Казань за организацию чемпионата мира — 2018, приехав на совещание в исполком города. Об этом сообщает «Советский спорт».
«Вы провели огромную работу, и должны гордиться тем, что сделали не только за последние две недели, но и за последние годы во время подготовки к чемпионату.
Я тоже горжусь — вами, вашими заслугами, и я счастлив, что открыл для себя ваш замечательный город, которого я не знал до этого. Мне довелось поработать в одном из самых прекрасных городов мира», — цитирует Инфантино пресс-служба мэрии Казани.
Также глава ФИФА отметил уникальную культуру отношений между людьми разных религий в городе.
«И это не только хороший пример для России — это пример для всего мира. Пример того, как мы все должны жить», — подчеркнул он.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что матчи чемпионата мира по футболу в Казани прошли на высочайшем уровне.