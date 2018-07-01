Мостовой: отъезд Месси и Роналду не скажется на интересе к ЧМ в России

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вылет команд Аргентины и Португалии с чемпионата мира — 2018. Об этом сообщает ТАСС.

«Два лучших футболиста мира, к сожалению, поехали домой, но когда-то это должно было произойти.

Турнир не потеряет интерес со стороны болельщиков из-за их отъезда. Это футбол — великие игроки уходят, а на их место приходят новые», — отметил Мостовой.

Ранее нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду подвел итоги матча 1/8 финала чемпионата мира 2018 года против команды Уругвая.