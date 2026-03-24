В Иране нашли замену убитому Али Лариджани

Новым секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана назначен Мохаммад Багер Зольгадр (на фото). Об этом сообщил глава администрации президента по связям с общественностью Мохаммад Мехди Табатабаи в соцсети Х.

Табатабаи уточнил, что кандидатуру Зольгадра одобрил верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи. Указом президента страны Масуда Пезешкиана он был назначен на пост секретаря Высшего совета национальной безопасности.

Зольгадр занял место убитого Али Лариджани. О его смерти сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац 17 марта. Спустя сутки иранские власти подтвердили эту информацию. Государственные агентства Ирана Tasnim и Fars со ссылкой на официальные источники сообщили, что Лариджани «погиб мученической смертью». Вместе с ним погибли его сын Мортаза, заместитель секретаря Совета национальной безопасности Алиреза Баят, а также сотрудники охраны.

Али Лариджани занимал пост секретаря Высшего совета национальной безопасности с 2025 года и считался одной из ключевых фигур в системе принятия решений в Иране. Как сообщила газета The New York Times, после его гибели иранские руководители напуганы, так как боятся стать «следующими». Один из собеседников издания заявил, что в Иране нарастает ощущение, что Израиль не остановится, пока не устранит все ключевые фигуры руководства Исламской Республики и не произойдет смена режима.

