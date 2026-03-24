Акушера-гинеколога из Калуги отдали под суд из-за инвалидности у новорожденного

В Калуге судят акушера-гинеколога, по вине которой младенец получил увечья

В Калуге акушера‑гинеколога судят за причинение тяжкого вреда здоровью новорожденного, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Установлено, что 33‑летняя женщина на 39-й неделе беременности поступила в калужское медучреждение с признаками родовой деятельности. Однако врач‑акушер при наличии показаний своевременно не провела роженице кесарево сечение, проявив при этом выраженное халатное отношение к своим обязанностям. В результате у новорожденного развилась тяжелая асфиксия, а его здоровью был нанесен существенный вред.

После обращения матери в Следственный комитет было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ. Следователи изучили медицинскую документацию, допросили врачей, экспертов и свидетелей, провели судебно‑медицинскую экспертизу, подтвердившую прямую связь между ненадлежащими действиями врача и тяжелыми последствиями для ребенка.

Врач, допустившая преступную небрежность, была отстранена от работы, в ближайшее время медик предстанет перед судом.

Ранее в Дагестане женщина лишилась возможности иметь детей из-за работников роддома.