«Первым делом увиделся с мамой»: осужденный за хищение почти 1 млрд Митволь вышел на свободу

Бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, которого в 2023 году приговорили к четырем с половиной годам колонии за хищение 975 млн рублей при строительстве красноярского метро, вышел на свободу. Бывший чиновник рассказал, что после освобождения он останется жить в России. Его адвокат также сообщил, что Митволь намерен добиться пересмотра своего дела. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, осужденный по делу о хищении более 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске, вышел на свободу из колонии в подмосковной Коломне. Об этом сообщил «Коммерсанту» его адвокат Михаил Шолохов.

«В первую очередь он увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы», — рассказал защитник. «Ъ» опубликовал ролик, в котором Митволь вместе с матерью пьет чай.

Сам экс-глава Росприроднадзора сообщил РИА Новости, что после освобождения останется жить в России и сейчас направляется в Москву .

По словам адвоката, Митволь отбыл наказание в полном объеме и частично возместил ущерб по уголовному делу. При этом Шолохов не раскрыл возмещенную сумму.

Защитник также рассказал, что теперь экс-замглавы Росприроднадзора намерен добиться пересмотра своего дела. Как отметил Шолохов, в приговорах другим фигурантам было установлено, что бывший чиновник не давал неверных сведений заказчику строительства метро.

«Адвокаты Митволя обратились к генеральному прокурору с ходатайством о возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам, и он надеется, что ему удастся добиться справедливости», — пояснил адвокат.

Экс-замглавы Росприроднадзора выразил надежду, что его ситуацией заинтересуются Генпрокуратура и Верховный суд РФ.

Дело Митволя

Уголовное дело в отношении экс-замглавы Росприроднадзора Митволя возбудили еще в 2022 году. 10 июня 2022-го его арестовали при попытке вылететь в Дубай в аэропорту Внуково, а в 2023-м бывшего чиновника приговорили к 4,5 года колонии. Митволя обвинили в хищении 975 млн рублей при проектировании метрополитена Красноярска. Следствие установило, что основной исполнитель строительства — АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий», совет директоров которого возглавлял экс-замглавы Росприроднадзора, — получил деньги из бюджета, однако не выполнил необходимые работы и сдал устаревшую проектную документацию.

Митволь признал вину и заключил сделку со следствием, но с приговором не согласился. Он также рассказывал, что его семье предлагали за 100 млн рублей сократить наказание, однако «никто в эти игры играть не стал».

Экс-замглавы Росприроднадзора пытался обжаловать наказание, заявляя, что считает его «очень суровым». Однако суд оставил приговор без изменений. Кроме этого, Митволь попросил президента РФ Владимира Путина о помиловании, но получил отказ. Затем он также несколько раз подавал ходатайства об условно-досрочном освобождении, но и они были отклонены.

В январе 2026-го экс-чиновник обратился в суд, требуя признать бездействие ИК-6 УФСИН по Московской области и самой ФСИН незаконным и выплатить компенсацию за условия содержания. По данным Telegram-канала 112, Митволь настаивал, что в колонии ему не передают посылки в полном объеме и не обеспечивают должную безопасность в жилой зоне.