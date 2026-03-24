МАГАТЭ инициирует переговоры с Россией и Украиной

МАГАТЭ хочет провести с РФ и Украиной переговоры о локальном прекращении огня
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в социальной сети X сообщило, что инициирует переговоры с Россией и Украиной о локальном прекращении огня после повреждения питающей Запорожскую АЭС линии электропередачи.

В МАГАТЭ отметили, что Запорожская атомная электростанция снова оказалась отключена от 750-киловольтной ЛЭП «Днепровская», питающей ее со стороны России.

«Теперь ее внешнее энергоснабжение обеспечивает единственная запасная ЛЭП», — говорится в публикации.

5 марта сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии приняло проукраинскую резолюцию по ядерной безопасности. Проект резолюции «Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, которые имеют критическое значение для ядерной и физической ядерной безопасности АЭС на Украине» принят, но он не несет никаких юридических последствий, указывал источник ТАСС.

До этого МАГАТЭ подтвердило снижение выработки энергии на всех атомных электростанциях (АЭС) на территории Украины. Причиной послужили повреждения критически важных высоковольтных подстанций.

Ранее Россия оценила реакцию МАГАТЭ на инцидент у иранской АЭС «Бушер».

 
