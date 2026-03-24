В Индии 17 священников подрались с 17 прихожанами

В индийском штате Махараштра полиция задержала 17 священников и столько же прихожан после драки, произошедшей в храме, пишет The Times of India.

Драка вызвала панику среди посетителей, особенно учитывая, что воскресенье считается благоприятным днем, а в храме в этот период собираются сотни тысяч людей в преддверии ежегодной ярмарки.

По данным полиции, конфликт начался после того, как один из паломников бросил в священника сломанный кокос. Это привело к словесной перепалке, которая быстро переросла в массовую потасовку.

При этом стороны дают разные версии произошедшего. Священники утверждают, что верующие вмешивались в проведение церемонии. В свою очередь паломники заявляют, что им не позволили использовать «Сасанкати» — ритуальный украшенный столб, символизирующий флаг божества.

Полиция возбудила дело о нарушении общественного порядка и массовых беспорядках. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить точные обстоятельства конфликта.

После инцидента меры безопасности в районе были усилены. По словам представителя полиции Аппасо Павара, к завершению ярмарки число сотрудников правопорядка планируется увеличить до 2500.

