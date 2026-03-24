Лерчек отказалась от лечения за границей

Возлюбленный Лерчек Сквиччиарини заявил, что блогерша будет лечиться в России

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, почему блогерша не планирует лечиться за границей.

По словам Сквиччиарини, в России такие же сильные протоколы лечения, как в Китае или Корее.

«И всю терапию можно сделать здесь, чтобы не было дополнительных перелетов. Но, возможно, на восстановление после химии нужно будет лететь», — поделился возлюбленный блогерши.

22 марта Сквиччиарини рассказал, что у Чекалиной не видит правый глаз. Блогерша прошла первую химио- и иммунную терапии. Всего ей предстоит 9 подобных курсов.

У Лерчек диагностирована четвертая стадия рака желудка. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.

Ранее Лерчек заявила, что ее десять раз отказывались отпустить к врачу.