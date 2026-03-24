Один человек числится без вести пропавшим после взрыва дома в Севастополе

В Севастополе разыскивают еще одного пропавшего при взрыве дома

После взрыва жилого дома в Севастополе один человек еще числится пропавшим без вести, хотя разбор завалов практически завершен. Об этом РИА Новости сообщил директор Департамента общественной безопасности города – член правительства Севастополя Алексей Краснокутский.

«Со слов жильцов и родственников, пока одного человека не можем найти. Завалы все разобраны практически, осталось чуть-чуть», — сказал он.

До этого глава региона Михаил Развожаев рассказывал, что минимум четыре человека пострадали в результате взрыва в севастопольской многоэтажке.

В результате происшествия выгорели 10 квартир, еще от 30 до 60 были повреждены.

Также Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва и обрушения многоэтажки.

Взрыв произошел около 23:50 23 марта 2026 года в квартире на первом этаже дома на улице Павла Корчагина. После детонации огонь охватил здание многоэтажки. В огне оказались четыре квартиры. В соседних домах взрывной волной выбило стекла. Также в результате происшествия были повреждены автомобили, стоявшие во дворе дома.

Ранее в сети появились кадры последствий взрыва в многоквартирном доме в Севастополе.