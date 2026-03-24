Мать погибла, сын пропал без вести. Взрыв разнес жилой дом в Севастополе

При взрыве в жилом доме в Севастополе погибла женщина, ее сын пропал без вести

В ночь на 24 марта в жилом доме на улице Павла Корчагина в Севастополе произошел взрыв. Погибла женщина, еще 12 человек пострадали. Частично обрушились перекрытия, загорелись квартиры в соседнем доме. Спасатели всю ночь разбирали завалы и тушили пожар. О масштабах разрушений и последствиях ЧП — в материале «Газеты.Ru».

В жилом доме №14 на улице Павла Корчагина в Севастополе около 23:40 произошел взрыв. В одной из квартир на первом этаже частично обрушилась стена, а перекрытия и внутренние конструкции пострадали с первого по третий этажи. Ударной волной задело и соседний дом, в нем загорелись квартиры в двух подъездах.

Всего в результате пожара выгорели 10 квартир. Также повреждены шесть соседних многоквартирных домов.

«Фасад дома №14 выгорел очень сильно в районе двух подъездов. Порядка шести квартир выгорело сильно, около 20 — пострадали меньше. Выбиты в основном старые окна в деревянных рамах. Снаружи работ уже не проводится», — сообщил корреспондент ForPost.

Что известно о жертвах

В результате взрыва пострадали 12 человек, трое из них — дети. Десять пострадавших находятся в больницах Севастополя, рассказал помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Один ребенок — в тяжелом состоянии, остальные пострадавшие — в состоянии средней и легкой степени тяжести. Еще одному пациенту медицинскую помощь оказали амбулаторно.

При взрыве погибла певчая Татианинского храма, мать шестерых детей Ольга Родикова, сообщили на официальной странице храма во «ВКонтакте». Ее сын 2006 года рождения пропал без вести.

«В полночь в результате взрыва в многоквартирном доме (обстоятельства пока устанавливаются) погибла наша певчая, прихожанка, стоявшая у истоков Татианинского храма, многодетная мама Ольга Родикова! Предположительно, погиб и ее сын Василий. Четыре дочери ранены, в больнице», — следует из публикации.

Как помогают пострадавшим

Жителей обоих домов эвакуировали. Рядом, в здании школы, развернули пункт временного размещения, а тех, чьи квартиры оказались непригодны для жизни, решили перевезти в пансионат.

Спасатели работали на месте обрушения всю ночь. Сообщалось о привлечении к разбору завалов и тушению пожара 51 единиц техники и 179 сотрудников экстренных служб.

После эвакуации жильцов в Севастополе начали собирать помощь для людей, оставшихся без вещей первой необходимости.

В чем причина взрыва?

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что специалисты провели первичное обследование и уже исключили версию взрыва бытового газа . По его словам, сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, сотрудники Следственного комитета и ФСБ, а точную причину ЧП назовут после завершения всех экспертиз.

Развожаев отдельно поблагодарил спасателей и пожарных за быструю реакцию. Он подчеркнул, что ситуация остается стабильной. В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что завершили аварийно-спасательные работы на месте взрыва.

После взрыва и обрушения дома в Севастополе возбудили уголовное дело. Следственный комитет будет разбираться в случившемся по статье о причинении смерти по неосторожности.

Обрушение произошло на фоне сообщений об атаке украинских беспилотников. Однако беспилотную опасность губернатор города объявил уже после первых сообщений о взрыве.