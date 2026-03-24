«Очень неожиданная смерть». Чем запомнился зампред комитета ГД по обороне Юрий Швыткин

Депутат ГД от Красноярского края Юрий Швыткин умер в возрасте 60 лет
Юрий Швыткин
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скоропостижно умер в возрасте 60 лет. О его смерти сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, назвав коллегу «патриотом своей Родины» и отметив его участие в СВО в качестве добровольца. Причина смерти не раскрывается: еще недавно депутат активно выступал в СМИ и вел соцсети. О его службе, семье, политической карьере и смерти — в материале «Газеты.Ru».

Биография и карьера Юрия ШвыткинаСемья и убеждения ШвыткинаЗаконотворческая деятельностьЧто о нем говорят коллеги



Биография и карьера Юрия ШвыткинаСемья и убеждения ШвыткинаЗаконотворческая деятельностьЧто о нем говорят коллеги


Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин умер 23 марта, о чем вечером сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он напомнил, что Швыткин был боевым офицером и депутатом нескольких созывов, представлял интересы жителей Красноярского края. За годы службы он получил ряд государственных наград.

В Госдуме Швыткин занимался вопросами поддержки участников СВО и их семей, а также сам принимал участие в спецоперации в качестве добровольца.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Николаевича. Его уход — невосполнимая утрата. Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем», — добавил Вячеслав Володин.

Причина смерти депутата неизвестна. Еще на прошлой неделе он активно комментировал происходящие события в СМИ, а утром 23 марта в своем Telegram-канале радовался победе в детском конкурсе своей внучки.

Биография и карьера Юрия Швыткина

Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске в семье военного. Его путь с самого начала был связан со службой: сначала он окончил факультет воздушно-десантных войск Новосибирского высшего общевойскового военно-политического училища, где прошел подготовку по военно-политическому обеспечению, а позже — переквалификацию в Академии управления МВД России и получил квалификацию юриста-организатора правоохранительной деятельности.

После училища Швыткин несколько лет служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Начинал заместителем командира роты, затем командовал отдельной разведротой, позже был заместителем командира парашютно-десантного батальона. За это время участвовал в выполнении оперативных задач в Азербайджане, Киргизии, Литве и Армении.

В 1990-е он перешел на службу в систему МВД Красноярского края. Сначала работал в штабе батальона вневедомственной охраны, затем служил в СОБР Управления по борьбе с организованной преступностью, а позже возглавил региональный ОМОН. Участвовал в операциях в Чечне, дослужился до звания полковника полиции.

В политику Швыткин пришел в начале 2000-х. В 2001 году его избрали депутатом Законодательного собрания Красноярского края, позже он снова проходил в региональный парламент уже от «Единой России». В краевом заксобрании он работал в комитетах, связанных с законностью, защитой прав граждан, образованием, наукой и культурой.

В 2016 году Швыткин победил на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Красноярском крае и стал депутатом седьмого созыва, а затем продолжил работу и в восьмом. За годы службы и работы он получил три ордена Мужества, а также другие государственные и ведомственные награды. Кроме того, на его счету было 117 прыжков с парашютом.

Семья и убеждения Швыткина

Как рассказывал в 2021 году Швыткин «Канским ведомостям», он родился в семье офицеров: дедушка воевал на фронте, отец посвятил жизнь милиции, а мама дослужилась до звания майора внутренней службы. Сестра также выбрала силовую службу и стала полковником полиции.

Желание продолжить эту линию у него появилось еще в школе. Швыткин вспоминал, как вставал рано утром, нагружал рюкзак песком и бегал по полосе препятствий у воинской части — готовился к поступлению в десантное училище.

«Я со школьной скамьи уже хотел продолжить офицерскую династию и мечтал стать десантником <…> Думаю, это сыграло свою роль, потому что мне удалось поступить в Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище на факультет воздушно-десантных войск», — отмечал депутат.

Особое место в его рассказах занимал дедушка — фронтовик Андрей Швыткин. Он воевал на Волховском фронте, был ранен, но редко говорил о войне. Вместо этого вспоминал о товариществе и фронтовом братстве. В семье до сих пор хранят его солдатскую сумку как память.

Примером для Швыткина был и отец — один из первых руководителей УВД Красноярска. По его словам, именно от него он унаследовал представление о службе как о деле, требующем ответственности и принципиальности.

Эта традиция не оборвалась. Сын Швыткина пошел по тому же пути: стал офицером, служил в ВДВ и участвовал в боевых действиях. Дочь выбрала другую профессию — она работает в сфере образования.

«Убежден, что Родину можно защищать как с оружием, так и без него», — подчеркивал Юрий Швыткин.

Законотворческая деятельность

Швыткин совместно с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым был соавтором закона о повышении призывного возраста с 27 до 30 лет. В 2023 году по его инициативе Госдума поручила проверить ряд известных россиян на предмет публичной критики спецоперации.

Он также участвовал в разработке закона, распространившего уголовную ответственность за преступления против военной службы на участников добровольческих формирований.

Среди последних инициатив — изменения в порядке обжалования решений военкоматов и обязанность сообщать о смене места жительства вне зависимости от сроков призыва.

Депутат много высказывался об СВО, Украине и европейских странах, о будущем военных действий и обеспечении безопасности.

Что о нем говорят коллеги

На смерть Юрия Швыткина отреагировали его коллеги и земляки. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков назвал его боевым офицером, человеком долга и чести, который много сделал для региона — сначала в краевом парламенте, затем в Госдуме.

«Он никогда не оставался в стороне — уже будучи депутатом Государственной думы, добровольцем отправился в зону специальной военной операции, продолжал помогать нашим бойцам и их семьям», — написал он в Telegram-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что Швыткина уважали коллеги, ему доверяли избиратели Красноярского края, чьи интересы он представлял много лет.

Депутат Виталий Милонов признался, что новость о смерти Швыткина стала для него шоком. Он вспомнил коллегу как прямого, принципиального человека и отметил, что тот, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, также подписал контракт и отправился в зону спецоперации.

«Честно говоря, такая очень неожиданная история, очень неожиданная смерть. И думаю, что действительно мы его запомним все. Он так же, как и некоторые из нас, пошел на контракт, был в зоне специальной военной операции, хотя и возраст у него уже был, и болячки кое-какие были. Все нормально, пошел, в БАРС «Каскад», по-моему, служил. Жалко, конечно, его, жалко. Не с кем будет пошутить теперь», — сказал Милонов.

 
